Mit Hand und Herz

Schwester Raphaela ist als Ursula Händler am 26. Februar 1940 in Münster geboren. Sie wuchs zusammen mit ihren zwei Schwestern in Nottuln auf. Nach dem Besuch der Grundschule und für drei Jahre der Liebfrauen-Realschule wechselte sie zum Annette-Gymnasium in Münster. Ihr Abitur legte sie in der Internatsschule des Ursulinenordens in Werl ab.

1959 begann sie ein Medizinstudium in Münster, das sie 1962 mit dem Physikum vorläufig abschloss. 1962 trat sie den Missionsbenediktinerinnen in Tutzing bei. Ihren Ordensnamen Raphaela erhielt sie 1963, ein Jahr später legte sie ihre erste Profess ab.

In München nahm sie ihr Medizinstudium wieder auf und schloss es 1968 mit der Promotion ab. Danach arbeitete sie als Assistenzärztin im Hospital der Missionsbenediktinerinnen in Tutzing.

1969 ging Sr. Raphaela erstmals nach Afrika – nach Tansania. Dort arbeitete sie im St. Walburgs Hospital in Nyangao im Süden des Landes. Das „Ewige Versprechen“ legte sie 1970 in Tutzing ab und ging zurück nach Nyangao, wo sie den Ausbau und die Modernisierung des sehr einfachen Hospitals anstrebte. In dieser Zeit haben ihre Eltern in Nottuln in Verbindung mit der Geschwister-Scholl-Hauptschule Basare organisiert, deren Erlöse nach Nyangao gingen.

1977 begann sie eine Facharztausbildung zur Gynäkologin. Nach einem Jahr als Assistenzärztin im tansanischen Litembo und zwei Jahren in Stuttgart kehrte sie 1980 nach Nyangao zurück und leitete bis 1994 als Chefärztin das St. Walburgs Hospital. In dieser Zeit baute sie das Krankenhaus von 75 auf 220 Betten aus, wobei es umfassend modernisiert wurde.

Mit sehr viel Engagement bemühte sie sich auch, das von der Weltgesundheitsorganisation ins Leben gerufene Konzept des „Primary Health Care“ (PHC) umzusetzen. Es sah vor, die Dorfvorsteher einzubeziehen, vor Ort kleine Gesundheitsstationen zu errichten und Freiwillige für die Betreuung auszubilden. Das erfolgreiche Konzept hat sie später auch an anderen Orten immer wieder umgesetzt.

1996 schickte ihr Orden Sr. Raphaela nach Namibia, wo sie Koordinatorin aller katholischen Krankenhäuser des Landes war. Geschockt von der sehr hohen Infektionsrate von HIV/AIDS, richtete sie die „Cath­olic Aids Action“ zur Bekämpfung der Pandemie ein.

2005 wurde Sr. Raphaela von den Benediktinerinnen im Priorat Ndanda im Süden Tansanias zur Priorin gewählt. Die spirituelle Leitung der Schwestern, die Ausbildung und das Werben um einheimische Mitschwestern waren ihre Aufgabe. Doch ihr Engagement ging weiter, Sr. Raphaela half nicht nur, in der Umgebung von Ndanda zwölf Kindergärten aufzubauen. Noch weit ehrgeiziger war ihr Projekt der Gründung der „Aquinas Secundary School“, einer Sekundarschule in der Küstenstadt Mtwara, die 2008 eröffnet wurde und inzwischen ein Gymnasium mit 540 Schülerinnen und Schüler, außerdem ein Mädchen- sowie ein Jungeninternat umfasst. Außerdem baute sie das Programm Uzima auf, das sich – ähnlich wie das PHC-Projekt – der Aids-Problematik annimmt, zugleich auch eine Palliativversorgung beinhaltet.

Heute ist Sr. Raphaela Oberin des Konvents in Mtwara, wo sie inzwischen weitere soziale Projekte realisiert hat. Ihr jüngstes Großprojekt ist die Schaffung einer Nähschule und eines Klosters in Kabuhima im Norden des Landes.

2014 feierte Sr. Raphaela ihr Goldenes Ordensjubiläum. Sie hat ein Buch über ihr Leben und Wirken geschrieben: „Mit Hand und Herz – Mein Leben für Afrika“, Herbig Verlag, München, ISBN 978-3-7766-2727-5