Von Queen bis Mozart und Jazz

Zu seinem Jahreskonzert lädt das Ensemble „Rosewood & Rhythm“ am 17. November (Sonntag) auf den Alten Hof Schoppmann in Darup ein. Dass die Schlagwerk-Truppe zu den eher außergewöhnlicheren musikalischen Gruppen zählt, die Nottuln und Umgebung zu bieten haben, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Seit mehr als zehn Jahren bildet Schlagzeuglehrer Wolfgang Fuchs seine Schüler aus und bereitet Konzerte mit ihnen vor. So war das Ensemble erst neulich in Nottuln im Einsatz, als es das Publikum bei der Verleihung des Schlaun-Preises begeisterte (wir berichteten).

Besonders die Wahl der Instrumente zeichnet die Gruppe aus. So werden die großen Marimbafone benutzt, um klassischen Stücken wie Mozarts „Divertimento“ einen ganz neuen Klang zu verleihen. Statt Gitarren ertönt der hohe und einzigartige Sound eines Vibrafons beim Cover des bombastischen Pop-Hits „Bohemian Rhapsody“ von Queen. Die jungen Musiker spielen bereits seit acht Jahren miteinander und sind stets bemüht, ihr Repertoire zu erweitern und sich zu verbessern, heißt es in der Ankündigung.

Wie in jedem Jahr lädt das Ensemble zum eigenen Konzert. Und obwohl die sechsköpfige Truppe zum Großteil aus Studenten besteht, haben es die Mitglieder geschafft, sich zwei bis drei Mal pro Woche zu treffen, um das anspruchsvolle Programm auf die Beine zu stellen.

Es werden verschiedene Stücke aus der Pop-Musik zu hören sein, bei denen der 20-jährige Simon Döring die Solo-Stimmen spielt. Auch Genre-Klassiker wie „Take Five“ aus dem Jazz oder auch „Tequila Sunrise“ aus dem Latin, bei denen Florian Wilming das Schlagzeug inklusive beeindruckenden Soli übernimmt, dürfen nicht fehlen.

Natürlich werden auch für die Instrumente typische Stücke wie „Fusion Mallets“ und „Cross Beat“, von Eckhard Kopetzki eigens für Marimba und Schlagwerk geschrieben, aufgeführt. Bei „Fusion Mallets“ übernehmen Jonah Eggenkemper und Paul Langner die Solo-Stimmen, bei „Cross Beat“ handelt es sich um ein Duett mit Pia Büttner und Josefine Höppener. Das Publikum darf sich auf insgesamt 14 Stücke verschiedener Genres freuen, die Wolfgang Fuchs als „Musik, die Spaß macht“ bezeichnet, heißt es in der Einladung.

Durch die Unterschiedlichkeit der Stücke und den einzigartigen Klang der Ins­trumente präsentieren die Musikerinnen und Musiker ein unterhaltsames Programm, das für die ganze Familie geeignet ist.

► Das Konzert auf dem Alten Hof Schoppmann beginnt am 17. November um 16 Uhr und ist für alle Gäste kostenlos.