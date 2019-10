Bis zur nächsten Ameland-Ferienfreizeit der Pfarrgemeinde St. Martin vom 27. Juni (Samstag) bis 11. Juli (Samstag) sind es noch ein paar Monate, doch die ersten Vorbereitungen sind längst in vollem Gange. „Wir sind bereits dabei, das Team zusammenzustellen sowie unseren Materialbestand auf Vordermann zu bringen. Und dann steht demnächst auch schon die Anmeldung an“, berichtet Lagerleiter Jann Schnier . „Wir hoffen, zahlreiche bekannte Gesichter wiederzusehen, wünschen uns aber auch, viele neue Kinder kennenzulernen.“

Insgesamt werden 110 Mädchen und Jungen aus Nottuln und Umgebung im Alter von sieben bis 13 Jahren die Möglichkeit haben, zwei actionreiche Wochen in der Natur der holländischen Insel Ameland zu verbringen. Die Anmeldung für die Nottulner Ameland-Ferienfreizeit 2020 findet am 2. Dezember (Montag) statt. Das Anmeldeformular steht an diesem Tag ab 8 Uhr auf der Homepage der Pfarrgemeinde zum Download bereit und ist noch am gleichen Tag im Postkasten des Pfarrbüros Nottuln einzuwerfen. Die heiß begehrten Plätze werden unter allen angemeldeten Familien verlost, eine Rückmeldung erfolgt schon am darauffolgenden Tag.

Wer vor der Anmeldung noch mehr über die Ferienfreizeit erfahren möchte, ist zum Infoabend am 6. November (Mittwoch) ins Pfarrheim Nottuln eingeladen. Zwischen 19 und 20 Uhr wird Jann Schnier die Freizeit kurz vorstellen und anschließend für weitere Fragen zur Verfügung stehen.

Auch auf der Facebook-Seite der Ferienfreizeit sowie der Homepage der Pfarrgemeinde Nottuln stehen weitere Impressionen und Infos für Kinder, Eltern sowie potenzielle neue Teammitglieder zur Verfügung.