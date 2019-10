In der Pfarrkirche St. Martinus in Nottuln wird es am 29. Dezember (Sonntag) um 17 Uhr ein Weihnachtskonzert geben. Aufgeführt wird dann die Weihnachtskantate „Das Wunder von Bethlehem“ von Kalmus Heizmann.

Der Kirchenmusiker der Pfarrgemeinde St. Martin, Heiner Block , hat sich für dieses Jahr etwas Besonderes überlegt: Es soll ein Weihnachtschor über drei Generationen gegründet werden. Eltern, Großeltern und andere sind eingeladen, gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendchor sowie dem Kirchenchor St. Martinus zu singen.

Die Proben für den neuen Weihnachtschor finden mittwochs von 19 bis 20 Uhr in der Alten Amtmannei statt. Die Generalprobe wird am 28. Dezember (Samstag) um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Martinus sein.

► Für alle interessierten Personen aus der Gemeinde, die gerne im Weihnachtschor mitsingen möchten, gibt es einen Informationsabend am kommenden Mittwoch (30. Oktober) von 19 bis etwa 19.30 Uhr in der Alten Amtmannei. Anmelden kann man sich über einen Flyer, der beim Infoabend ausliegt, oder direkt beim Kinder- und Jugendchor St. Martinus.