Am Samstag fand die Lokalschau des Rassekaninchenzuchtvereins W 12 Nottuln in der Betriebshalle der Firma Höflich statt, organisiert von Ausstellungsleiter Hermann Höflich. Für Züchter ein besonderer Termin.

Bewertet wurden rund 80 Tiere in neun verschiedenen Rassen und Farbschlägen. Preisrichter war Eduard Wenge aus Ascheberg. Auch der stellvertretende Bürgermeister, Paul Leufke, wurde begrüßt. Er wurde durch die Ausstellung geführt und über die Arbeit des Vereins informiert.

Danach überreichte Christina Müthing vom Kreisverband die Landesverbandsmedaille (LVM) an Hermann Höflich (englische Schecken, dreifarbig), an Silke Budde (Loh schwarz) und an den Vereinsvorsitzenden Dominik Schriever (Burgunder).

An den Tieren im Streichelzoo hatten (v.l.) Mara, Greta und Lou ihre Freude. Foto: Helmut Brandes

Das beste Tier der Schau stellte ebenfalls Hermann Höflich (Rheinische Schecken). Dieses Tier wurde schon als zweitbestes Rassekaninchen Deutschlands bewertet. Der Nottulner Verein ist in Züchterkreisen gut bekannt. Viele nationale und internationale Preise zeugen von der erfolgreichen Arbeit. So wurde Hermann Höflich 2018 in Dänemark mit seinen „Zwergschecken dreifarbig“ Europameister.

Ein Dank ging an den Zuchtfreund Klaus Bietmann aus Havixbeck. Er hatte seine imposanten Gänse mitgebracht. Die Zuchtfreundin und Hühnerzüchterin Silke Budde präsente ihre Rassehühner. Auch diese Tiere wurden von den Besuchern bestaunt.

Der Streichelzoo begeisterte nicht nur die Kinder. Kaffee und Kuchen luden zu netten Gesprächen in geselliger Runde ein. Spannung für alle erzeugte die Tombola. Schließlich waren attraktive Preise zu gewinnen. Der Besuch am Sonntag lohnte sich schon deshalb, weil Ponystreicheln und Ponyreiten angesagt waren.

Die Pokale für andere erfolgreiche Züchter wurden am Sonntag den Siegern überreicht.