Steckbriefe für acht Projekte

„Man kann was bewegen!“ Am Ende herrschte am Samstag Aufbruchstimmung. Zu acht relativ konkreten Themen hatten die rund 50 Teilnehmer der ersten Schapdettener Dorfwerkstatt gemeinsam Ideen zusammengetragen und Steckbriefe erstellt. Manch einer wollte sich nach intensivem Austausch am liebsten sofort an die Umsetzung machen.

„Herzlich willkommen zur absoluten Premiere“, hatte gut fünf Stunden zuvor Dr. Dietmar Thönnes die interessierten Bürgerinnen und Bürger im Restaurant „Zur alten Post“ begrüßt. Unter dem Motto „Schapdetten wird nachhaltig! Mit einer Dorfwerkstatt klimaneutral werden und Zukunft gestalten“ hatte der Initiativkreis ZAK, „Schapdettens Zukunft aktiv und kreativ gestalten, der sich aus allen Schapdettener Vereinen zusammensetzt, zu dieser Erstveranstaltung eingeladen.

Thönnes freute sich, dass Nottulns Wirtschaftsförderer Christian Driever zu Gast war und mit Dr. Frank Bröckling , Geschäftsführer von planinvent, einem Büro für räumliche Planung, Kommunal- und Regionalentwicklung mit Sitz in Münster, ein professioneller Moderator durch den Werkstatttag führte. Möglich gemacht habe dies ein „Heimat-Scheck“, mit dem die Bezirksregierung gute Ideen zur Heimatförderung unterstützt, wusste Thönnes, für den Hugo Sandmann vom Heimatverein mit seinem Antrag gesorgt habe.

Dr. Dietmar Thönnes moderierte die Dorfwerkstatt. Foto: Marita Strothe

Bevor Bröckling in das Thema einstieg, präsentierte Dietmar Thönnes die hölzerne „ZAK-Truhe“, die zukünftig in der Café-Ecke des Dorfladens stehen wird und in die jeder Anregungen und Wünsche geben kann. Christian Driever richtete Grüße von Bürgermeisterin Manuela Mahnke, die sich zurzeit im Urlaub befindet, aus.

Und dann stieg der Moderator mit gelungenen Beispielen aus ländlichen Bereichen in die breiten Möglichkeiten einer Dorfwerkstatt ein. „Dorfgemeinschaft ist der Schlüssel zum Erfolg“, unterstrich er. Es sei gut, wenn man gucke: „was kommt auf uns zu und dann gemeinsame Zielvorstellungen entwickelt: Je mehr sich daran beteiligen, umso besser.“

Mit Elan machten sich die Teilnehmer an die Arbeit, um zusammenzutragen, wo Schapdetten heute steht, zu formulieren, wo das besondere Profil des Dorfes liegt, wie es künftig aussehen soll und was getan werden müsste, damit das erreicht werden kann.

Noch nie hatten sich die meisten Teilnehmer so viele Gedanken gemacht, wie schön ihr Dorf eigentlich ist, und die Veranstalter stellten erfreut fest, dass beim Zusammentragen der Besonderheiten die positiven Aspekte des Dorfes überwogen. Und das diese zukünftig noch mehr werden, dazu wurde am Ende der Dorfwerkstatt ein Leitpapier mit acht Steckbriefen von Projekten erstellt, für die sich auch schon erste Verantwortliche fanden.

Das größte Projekt, das zum Teil in den letzten Monaten bereits angegangen wurde, soll eine breit gefächerte Energieerzeugung sein. Dazu zählt der Einsatz von Fotovoltaik auf möglichst vielen Hausdächern bis hin zur Überlegung, sich zu einer Energiegenossenschaft zusammenzuschließen.

Ein weiteres Projekte, könnte eine Dorf-App werden, wozu Christian Driever bereits Unterstützung zusagte. Ebenfalls Hilfe des Wirtschaftsförderers wird nötig sein, Gedanken zum öffentlichen Personennahverkehr in die Wirklichkeit umzusetzen. „Pendelverkehr zum Appelhülsener Bahnhof wäre optimal“, wünschten sich die Schapdettener.

Um Verkehr geht es auch beim Projekt Dorfauto, was möglicherweise ein E-Auto als Car-Sharing-Angebot sein könnte. Außerdem wünschen sich die Teilnehmer der Dorfwerkstatt eine Ladestation für Elektroautos in Schapdetten.

Angedacht wurde außerdem die Initiierung von „offenen Gärten“ im Dorf. Eine Streuobstwiese, mit Blühwiese unterhalb der Bäume, auf der dann Ziegen und Schafe weiden sollen, könnte unter pädagogischem Aspekt oberhalb des Friedhofes angelegt werden. Die fünf Grundstücke Bauland „Schapdetten Ost“ könnten als ökologisches Baugebiet vermarktet werden, in dem zum Beispiel alle ein gemeinsames Blockheizkraftwerk nutzen. Der letzte Steckbrief wurde zum „Baumwipfelpfad“ erstellt.

Die Projekte sollen nun in Arbeitsgruppen schnell weiter verfolgt, auf Machbarkeit geprüft und möglichst umgesetzt werden. Einmal im Monat trifft sich ZAK und wird dann das Vorankommen kontrollieren und Fachmann Dr. Frank Bröckling wird dabei weiter unterstützend tätig werden.

„Und in einem Jahr ist dann eine Werkschau geplant, kündigte Dr. Dietmar Thönnes.