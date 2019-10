Noch immer kein Okay der Kassenärzte

Im Juli haben die Christophorus-Kliniken am Standort in Nottuln das neue Zentrum für Menschen mit geistiger und schwerer mehrfacher Behinderung eröffnet. Zunächst war es in Coesfeld geplant und dafür auch schon genehmigt. Doch dort fehlten die räumlichen Kapazitäten. Und so disponierte die Kliniken-Leitung um: nach Nottuln.

Im August wurde die Standortverlagerung nachträglich beantragt. Zuständig dafür ist der Zulassungsausschuss der Ärzte und Krankenkassen. Der hatte, um eine sachgerechte Entscheidung treffen zu können, eine Stellungnahme der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) angefordert.

„Leider hat die KVWL diese bis jetzt noch nicht abgegeben“, bedauert Dr. Mark Lönnies , Geschäftsführer der Christophorus-Trägergesellschaft gegenüber unserer Zeitung. Er macht keinen Hehl daraus, dass er über den langen Schwebezustand „nicht glücklich“ ist: „Das Medizinische Zentrum für Erwachsene mit geistiger und schwerer mehrfacher Behinderung, kurz MZEB, ist ein wichtiges Angebot. Gerade hier im Raum Coesfeld ist großer Bedarf.“ Das liegt insbesondere an den Einrichtungen für Behinderte in der Nähe (Haus Hall).

Lönnies hofft, „dass sich die KVWL nun rasch zu dem Fall äußert und der Ausschuss seine Arbeit aufnehmen kann“. Wie unsere Zeitung erfuhr, kann das allerdings noch dauern. „Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, lässt sich leider aktuell noch nicht sagen“, beantwortet Vanessa Pudlo, Sprecherin der in Dortmund ansässigen KVWL eine entsprechende Anfrage.

Gründe dafür will sie nicht nennen. Weil es sich um „ein laufendes Antragsverfahren“ handelt, will sie keine weitere Auskunft erteilen. Nach Informationen unserer Zeitung hängt das Zögern wohl mit Zweifeln daran zusammen, ob am Standort Nottuln, der ansonsten ja auf die Geriatrie ausgerichtet ist, eine umfassende medizinische Versorgung für den angesprochenen Personenkreis sichergestellt werden kann. In Coesfeld wären weitere Fachabteilungen direkt vor Ort erreichbar, was in Nottuln nicht der Fall ist, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Patienten müssten im Einzelfall dann doch lange Wege in Kauf nehmen. Und die KVWL fürchtet wohl auch, dass der Standort Nottuln fix bleibt, wenn die Genehmigung einmal erteilt ist. Lönnies erklärt auf Nahfrage unserer Zeitung, dass man sich über die langfristige Verortung des MZEB noch Gedanken machen wolle: „Zunächst wird es am Standort Nottuln bleiben.“

Was passiert zwischenzeitlich mit den Patienten? Die wollen die Christophorus-Kliniken keinesfalls im Regen stehen lassen. Sie behandeln sie vorerst weiter auf eigene Rechnung. Dr. Lönnies: „Wir fühlen uns unseren Patienten verpflichtet. Direkte Anfragen an das MZEB werden daher angenommen.“ Allerdings hofften die Kliniken natürlich, „dass unser Antrag rückwirkend zum 1. Juli positiv beschieden wird und wir Behandlungen rückwirkend abrechnen können.“ Um das Risiko zu minimieren, werde nicht aktiv mit dem Angebot geworben.