Musik berührt, verbindet, bewegt. Und Musik erleichtert und verschönert den pädagogischen Alltag in Kindertagesstätten. Dieser Gedanke stand am Montag im Bürgerzentrum Schulze Frenking in Appelhülsen über einem großen Fachtag für die 13 Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Nottuln. Diese hatten an dem Weiterbildungsprogramm „Musikalischer Aufbau“ des Netzwerkes Kitamusik NRW teilgenommen und schlossen es jetzt erfolgreich ab.

18 Monate lang hatten sich die Mitarbeitenden intensiv weitergebildet, um die musikalischen Aktivitäten in den Kitas zu stärken. Dazu gehörten Workshops zu Themen wie „Musiktheater“ oder „Singen mit Kindern“. Zum Abschluss der Fortbildung nun überreichte die Direktorin der Landesakademie NRW, Antje Valentin, in feierlichem Rahmen die entsprechenden Zertifikate.

Zu der Veranstaltung am Montag waren insgesamt 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kitas eingeladen. Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Bürgermeister Paul Leufke begann der Tag mit einem Impulsvortrag „Musik im Kita-Alltag“ von Vera Hotten, die das Programm als ehemalige Mitarbeiterin der Landesakademie, die Partner im Netzwerk Kitamusik ist, dort mit entwickelt hatte.

In sechs parallel laufenden Workshops bekamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend noch einmal neue Ideen für den praktischen Alltag mit den Kindern. Dazu waren noch fünf weitere Referenten nach Appelhülsen gekommen, sodass jeder Workshop professionell begleitet wurde. Thematisch ging es dabei beispielsweise um „Jodeln, Yoga & Co.“, um Trommeln und Bodypercussion oder um Kreistänze und Spiellieder.

Christoph Studer, Instrumentenbauer und Musiker aus Münster, der die Nottulner Kitas als Dozent begleitet hatte und am Montag ebenfalls dabei war, zeigte sich begeistert: „Die Teilnehmenden waren hochmotiviert und haben großes Interesse an den verschiedenen musikalischen Inhalten gezeigt.“ Ein großer Dank gelte der Sparkasse Westmünsterland, die das Projekt finanziell unterstützt hatte.

In NRW haben bereits 66 Kitas am Weiterbildungsprogramm „Musikalischer Aufbau“ teilgenommen – die Nottulner Einrichtungen gehören nun auch dazu.