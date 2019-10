Richard Dammann ist verwundert: „Da hat doch jemand den Martinimarkt vergessen.“ Auf den gemeindlichen Tafeln am Ortseingang werde zwar der neue Weihnachtsmarkt beworben, nicht aber der Martinimarkt. „Erst wird die kleine Kirmes ohne Not abgesagt“, kritisiert der Grünen-Politiker. „Und jetzt wird an den Ortseingängen noch nicht mal mehr auf den Martinimarkt hingewiesen. Traditionen zählen wohl nur noch wenig.“

Christian Wermert, Leiter der Stabsstelle Kommunalmarketing und Touristik bei der Gemeinde, erklärt auf Nachfrage die Hintergründe der Entscheidung. Mit dem Veranstalter des Weihnachtsmarktes stehe die Gemeinde, die diese Veranstaltung gerne etablieren möchte, im intensiven Austausch. Deshalb habe man ihm angeboten, dass das Werbeschild an den Ortseingängen angebracht werden könne. Das sei dann vom Veranstalter – schneller als erwartet – umgesetzt worden. „Im ersten Moment fand ich das auch sehr früh, aber dann habe ich noch mal drüber nachgedacht“, erklärt Wermert. Erstens werde für den Martinimarkt auf Plakaten an der Ortsdurchfahrt geworben. Und zweitens seien die Schilder für den Weihnachtsmarkt, den man gerne publik machen möchte, zum Martinimarkt genau passend. „Das werden tausende Gäste sehen, eine bessere Werbung gibt es nicht.“

Jede Tafel am Ortseingang biete doch für zwei Schilder Platz, wenden die Grünen ein. Die Wochenmarkthinweise seien nur Platzhalter, die könnten gegen Martini-Werbung ausgetauscht werden. An den beiden Tafeln an der Ortsdurchfahrt wird diese Tauschmöglichkeit tatsächlich genutzt. Allerdings wird dort für die Rocknacht geworben.