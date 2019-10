Der Verein Historisches Nottuln wird an Martinimarkt auch dieses Mal wieder sein „Historisches Café“ in der Alten Amtmannei betreiben, und wie immer wird es neben Kaffee und Kuchen auch eine Ausstellung geben. Waren im vergangenen Jahr die fantastischen Zinnfiguren der in Münster ansässigen „ Gesellschaft der Freunde kulturhistorischer Zinnfiguren e.V.“ zu sehen, so wird in diesem Jahr der Sammler Friedhelm Becker aus Coesfeld ausgesuchte Teile seiner Sammlung an Notgeld ausstellen (wir berichteten).

Nachdem der Vorstand sich im Hause Becker einen ersten Eindruck von der großen Anzahl von Sammelstücken verschaffen konnte, wurde entschieden, den ursprünglich geplanten Umfang der Ausstellung zu erweitern: In zusätzlich aufgestellten Vitrinen werden nun neben zahlreichen Scheinen aus der Provinz Westfalen auch sogenannte „Kuriositäten“ aus der Sammlung Becker präsentiert.

Dabei handelt es sich um besonders seltene und interessante Stücke wie etwa liebevoll bestickte, teils mit Borten umhäkelte Geldscheine aus diversen Stoffen (speziell aus der ehemaligen Stoffmetropole Bielefeld), oder Geldscheine aus Holz (Österreich) oder Leder, oder Münzen aus Steingut oder Porzellan, Briefmarken-Kapselgeld, Briefmarken-Taschengeld und vieles mehr.

Ferner wird Notgeld gezeigt, das sich durch den besonderen Humor seiner Herausgeber auszeichnet. Zum Beispiel Geldscheine, die ein Theaterbesitzer mit dem Aufdruck „Nur in meinem Hause gültig“ versehen hatte oder solche, die garantiert „überhaupt nicht eingelöst“ würden, zeugen davon, „dass unsere Vorfahren offenbar trotz der Leiden, die der Erste Weltkrieg und die Folgezeit mit sich brachten, ihren Lebensmut nicht verloren hatten“, schreibt der Historische Verein in seiner Ankündigung.

Die sehenswerte Ausstellung ist parallel mit dem Café geöffnet am Martinisonntag (10. November) von 12 bis 18 Uhr und am Martinimontag (11. November) von 11 bis 17 Uhr. Eine offizielle Eröffnung mit fachkundiger Einführung findet am Sonntag (10. November) um 14.30 Uhr statt. Der Verein freut sich auf viele Gäste. Zudem sind wie immer Kuchenspenden willkommen.