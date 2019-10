Die Initiative „Maria 2.0“ lädt alle Frauen und Männer zu einem Gesprächs- und Diskussionsabend am kommenden Montag (4. November) um 19.30 Uhr ins Pfarrheim in Nottuln ein. Lisa Kötter und Monika Schmelting, Mitbegründerinnen der Initiative „Maria 2.0“, die in Münster in der Gemeinde Heilig Kreuz aus einem Lesekreis entstanden ist, sind an diesem Abend Gäste der Gesprächsrunde.

Nicht stillschweigend austreten, sondern sich aktiv für eine gerechte Kirche einsetzen, die niemanden ausschließt, das ist ein Anliegen der Initiative, die inzwischen in ganz Deutschland mitwirkende Frauen und Männer gefunden hat.

Die Gruppe in Nottuln hat in der St.-Martinus-Kirche eine Stellwand mit Informationen zu Aktivitäten, aktuellen Zeitungsartikeln und verschiedenen Texten aufgestellt. Außerdem gibt es eine Ideenbox, in der jeder seine Gedanken und Ideen einbringen kann, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatorinnen. „Die wertvollen Beiträge in dieser Box zeigen, dass die Sehnsucht nach Reformen in der Kirche groß ist.“ Es gebe aber auch Stimmen, die sich kritisch zu „Maria 2.0“ äußern. „Bei vielen abgegebenen Schreiben wäre ein persönliches Gespräch wünschenswert. Dieser Gesprächsabend bietet die Möglichkeit zum Austausch und zur Information“, laden die Nottulner Frauen ein.