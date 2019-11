Der Besuch eines Freizeitparks steht für die Nottulner Messdienerschaft jedes Jahr aufs Neue im Kalender. Jetzt wurde zum ersten Mal der Park „Walibi Holland“ in den Niederlanden angesteuert. „Eine unserer älteren Leiterinnen spricht schon seit Kinderzeiten nur positiv von diesem Park“, hatte die Teamleitung, bestehend aus Jonas Henke und Leonie Tölle, die Wahl begründet.

Und so erlebten knapp 50 Messdiener einen schönen Tag im Freizeitpark, der viele besondere Achterbahnen aufweist: „Untamed“ ist eine Holzachterbahn, die besonders nach der Mittagszeit sehr gefragt war und für lange Wartezeiten sorgte, die sich laut den Messdienern allerdings gelohnt hätten. „Crazy River“ ist eine Wasserachterbahn, in der mit maximal sechs Personen über 524 Meter in einem Baumstamm gefahren wird.

Diese und viele weitere Attraktionen machten den Messdienern große Freude. Überall waren zudem auch Halloween-Specials vertreten: Von Gruselhäusern, die erst zur späteren Stunde öffneten, über Essenstände, die dem Special angepasst waren, bis hin zu besonderer Dekoration war alles dabei.

Die nächste Veranstaltung der Messdienerschaft aus Nottuln ist die Begrüßung der neuen Messdiener am Samstag (2. November) um 15 Uhr im Pfarrheim. Hier wird das erste Treffen der Kinder sein, die in diesem Frühjahr zur Kommunion gegangen sind und nun in wöchentlichen Gruppenstunden das Messedienen erlernen und gemeinsam viel Spaß haben möchten.