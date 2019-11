Ob Rangelei auf dem Schulhof oder Nachbarschaftsstreit am Gartenzaun – unter dem Motto „Schlichten statt richten“ vermitteln Streitschlichter und Schiedsleute zwischen den Konfliktparteien. Zur Fortbildung der Schlichter findet am Sonntag (9. November) zwischen 9 und 13.45 Uhr im Rathaus Münster unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der „Münsteraner Streitschlichtertag“ statt. An der Organisation der Veranstaltung ist auch der Nottulner Schiedsmann Volker Christoph beteiligt. Er weist darauf hin, dass die Veranstaltung auch für interessierte Bürger aus der Gemeinde Nottuln offen ist.

In sechs Workshops werden laut Organisatoren Schüler mit Streitschlichterfunktion, betreuende Lehrer und ehrenamtlich tätige Schiedsleute der Stadt und umliegender Gemeinden geschult. In Sachen aktives Zuhören, Antidiskriminierung oder Cybermobbing sollen die Teilnehmer von externen Workshopleitern, etwa einem Deeskalationstrainer der Polizei, lernen und sich im gegenseitigen Erfahrungsaustausch bereichern.

Die Organisatoren sind Mitglieder des Vorstandes der Bezirksvereinigung Münster des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen ( BDS ). Der Aktionstag soll das Schiedsamt bekannter machen und potenziellen Nachwuchs auf den Geschmack bringen, hieß es vonseiten der Veranstalter. Kleinere Rechtsstreitigkeiten können mit Hilfe von Schiedsleuten eine außergerichtliche Einigung finden, diese sogenannten Vergleiche seien einem Gerichtsurteil ebenbürtig.

„Es braucht Gespür für Menschen, aber auch gute Nerven“, sagt Marc Würfel-Elberg, Vorsitzender der Bezirksvereinigung BDS, über seine Erfahrungen als Schiedsmann. Besonders schön sei natürlich, wenn sich die Parteien am Ende versöhnen.

► Für die Teilnahme am Streitschlichtertag am Sonntag ist eine vorherige Anmeldung erforderlich – entweder beim Nottulner Schiedsmann Volker Christoph (E-Mail: volker.christoph­@gmx.de) oder bei Marc Würfel-Elberg (E-Mail: wuerfel-elberg@ web.de).