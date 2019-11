Die Gemeinde Nottuln und die Regionalverkehr Münsterland (RVM) GmbH haben sich darauf verständigt, am Martinimarktwochenende die Fahrgastkapazitäten der Buslinie C 85 (Appelhülsen-Nottuln) deutlich auszuweiten.

Wie das Ordnungsamt der Gemeinde Nottuln mitteilte, wird am Samstag (9. November) im Zeitraum von 14.43 Uhr (ab Appelhülsen) bis 19 Uhr statt des gewohnten Kleinbusses ein großer Bus eingesetzt. Ein solch größerer Bus kommt auch am Sonntag (10. November) von 14.43 Uhr bis 21 Uhr (verlängerte Betriebszeit) zum Einsatz. In diesem Zeitraum verkehrt der C 85-Bus außerdem im Ein-Stunden-Takt. Es werden alle regulären Haltestellen des C 85 bedient.

Am Montag gilt wieder der reguläre Fahrplan.