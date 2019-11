Kurz vor Anmeldeschluss für das nächste Kindergartenjahr sind in der Eltern-Kind-Gruppe Nottuln – ältester inklusiv arbeitender Kindergarten Nottulns – noch zwei Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf frei. Eine Chance für Kurzentschlossene, die noch nicht den einen Kindergarten gefunden haben, der sich für sie richtig anfühlt.

„Viele, die uns kennenlernen, sind begeistert von der Möglichkeit, die Entwicklung ihrer Kinder im Kindergarten so nah mitzuerleben“, erklärt Sandra Dienberg, Leiterin des Kindergartens, der als Elterninitiative den Eltern einmalige Möglichkeiten zur Mitgestaltung bietet.

Sandra Dienberg und ihr Team ermöglichen es derzeit 24 Kindern unterschiedlichen Alters, gemeinsam einen Alltag zu gestalten, in dem jeder seine Stärken entdecken kann. „Wichtig ist es uns, dass sich jedes Kind, ob mit oder ohne Förderbedarf, mit seinen Besonderheiten angenommen fühlt“, betont die Heilpädagogin Frauke Volmer . Für diese Aufgabe hat das pädagogische Team sich vielfältig gerüstet: Eine Konzentrationstrainerin, eine Kinder-Yoga-Trainerin, eine Heilpädagogin mit systemischer Ausbildung und Montessori-Diplom und eine Motopädin sorgen für herausragende Vielfalt und Qualität in der Betreuung der Kinder, betont die Eltern-Kind-Gruppe. Ergänzt wird das Team durch den ausgebildeten Therapiehund James, der die Kinder täglich fordert und fördert.

Und dann sind da die großen Kindergartenkinder, die jeden neuen Spielkameraden freundlich begrüßen: „Die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Sonderförderbedarf eröffnet die Möglichkeit, Kindern schon im jungen Alter zu zeigen, dass jeder Mensch anders und somit einzigartig ist“, erläutert Frauke Volmer das pädagogische Konzept, das für alle Seiten eine Bereicherung bringe. Eine Wohlfühlatmosphäre für Kindergartenneulinge, von der sich jeder überzeugen kann.

„Nach telefonischer Nachfrage finden wir auch kurzfristig einen Termin für interessierte Eltern, die uns einmal kennenlernen und besuchen wollen“, verspricht Sandra Dienberg.

Am Tag der offenen Tür, am 24. November (Sonntag) von 9.30 bis 13 Uhr können Interessierte neben dem pädagogischen Team auch die Eltern kennenlernen, die gerne Fragen zu ihrem Engagement in der Elterninitiative und zur Anmeldung beantworten. Daneben gibt es monatlich Schnuppernachmittage, die jeder ohne Voranmeldung besuchen kann.