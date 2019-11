Engagement mit Leidenschaft, Kraft und Sensibilität

Er hat das einstimmige Votum der Findungskommission von CDU , Grünen und FDP : Dr. Dietmar Thönnes aus Schapdetten ist überparteilicher Kandidat für die Nottulner Bürgermeisterwahl im September 2020. „Mit Leidenschaft, Kraft und Sensibilität möchte ich positiv etwas für Nottuln bewegen“, erklärt Thönnes auf seiner Kandidaten-Homepage .

Vielen Bürgern ist der gebürtige Essener (Jahrgang 1965), der seit knapp 20 Jahren mit seinem Mann Christian in Schapdetten lebt, bekannt als Musiker und Initiator der Kulturreihe „kleiner musiksommer schapdetten“ sowie durch sein Engagement im Bürgerverein „Schapdettener für Schapdetten“, nicht zuletzt als Sprecher des neuen Initiativkreises „ZAK | Schapdettens Zukunft aktiv und kreativ gestalten“, und durch sein Engagement in der Kirchengemeinde St. Martin.

Thönnes genießt nach eigener Darstellung das Dorfleben, die gute Infrastruktur. „Hier bin ich glücklich. Wir lieben die vielgestaltige Kulturlandschaft und die schöne Natur, das reiche kulturelle Leben.“ Es gebe „viel bürgerschaftliches Engagement, lebendige Vereine und eine im guten Sinn liberale Gesellschaft.“

Dr. Dietmar Thönnes ist gelernter katholischer Theologe und hat außerdem Musik, Germanistik, Pädagogik und Philosophie studiert. Nach seiner Beschäftigung als Wissenschaftlicher Assistent an der Uni in Münster war er 18 Jahre lang bei der Bundesagentur für Arbeit tätig: zunächst als Berufsberater, dann in der Regionaldirektion in Düsseldorf und in der Zentrale in Nürnberg als Persönlicher Referent des Vorstandsvorsitzenden.

Als Vorsitzender der Geschäftsführung unterschiedlicher Arbeitsagenturen hatte der Schapdettener Führungsverantwortung für bis zu 500 Mitarbeitende. „Gemeinsam mit den Beschäftigten habe ich Innovationen im Bereich Digitalisierung, Bürgerfreundlichkeit, Bürokratieabbau und neue Arbeitsformen geplant und umgesetzt“, schildert er auf seiner Homepage.

Mit großer Freude leite er seit 2018 die „Katholisches Klinikum Bochum Service GmbH“. „Wir machen aus dem Krankenhaus ein zukunftsorientiertes Klinikum“, sagt Thönnes. Seit 2014 ist außerdem mit seiner Unternehmensberatung „planum d“ beratend unterwegs. Dennoch: „Meine persönliche Zukunft sehe ich im Engagement für Nottuln! Ich lebe gern in Nottuln!“

Aus seiner Sicht werde jedoch so manche Chance in der Gemeinde vertan, zum Beispiel in den Bereichen Gewerbeansiedlung, Bauplanung und auch Kommunikation.

Die Arbeit bei einer Bundesbehörde und im Gesundheitssystem hätten ihn gelehrt, kompetent unter engen finanziellen Rahmenbedingungen zu arbeiten und Probleme mit allen Beteiligten kreativ zu lösen. „Ich kann Menschen begeistern und führen. Als Bürgermeister werde ich zuhören, abwägen und überzeugen. Ein Bürgermeister ist für mich der Dienstleister der Bürgerschaft“, so der Schapdettener.

Für wichtig hält es Thönnes, einen nachhaltigen sozialen Frieden zu gestalten. „Wir erleben sehr unterschiedliche religiöse, soziale und kulturelle Lebensweisen. Es sind die vermeintlich einfachen Lösungen, die ein wertschätzendes Miteinander zerstören. Hier positioniere ich mich sehr klar für Vielfalt.“

Wichtig ist dem Schapdettener zudem, dass die Gemeinde die Sorgen der jungen Menschen ernst nimmt und sich konsequent klimaneutral aufstellt. Thönnes spricht von einem „Aufwind für Nottuln“. Es gelte, Wirtschaft und Arbeitsplätze nachhaltig zu entwickeln, Ökonomie und Ökologie zu verbinden, die beste Bildung und Ausbildung für die Menschen in der Gemeinde zu ermöglichen, neue Chancen auf Bildung und Arbeit für junge Mitbürger zu entwickeln.

„Ich würde gerne vordenken und nicht nur reagieren“, formuliert Thönnes ein weiteres Kriterium seines Verständnisses vom Bürgermeisteramt.

Nicht zuletzt ist dem Schapdettener auch die Förderung und der Vorrang des Ehrenamtes wichtig: „Wir müssen die Menschen begeistern, mit anzupacken. Es ist unsere Gemeinde Nottuln.“