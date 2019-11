Der Aufruf der Coesfelder Tafel, die für das geplante neue Angebot in Nottuln (wir berichteten) helfende Hände sucht, ist auf eine unerwartet große Resonanz gestoßen. Knapp über 60 interessierte Männer und Frauen kamen am Mittwoch zu einer Informationsveranstaltung der Tafel im evangelischen Johanneshaus zusammen. „Am Ende haben sich 49 Personen als künftige ehrenamtliche Helfer für die Tafelarbeit in eine Liste eingetragen“, berichtet Alexander Peters , hauptamtlicher Betriebsleiter der Coesfelder Tafel. Da bereits sechs Personen vorab eine Zusage gegeben hatten, kann die Tafel für das neue Angebot in Nottuln auf 55 Helfer und Helferinnen zurückgreifen. „Ein wirklich sehr erfreuliches, sehr gutes Ergebnis“, betont Peters und dankt den Nottulnern für die große Hilfsbereitschaft.

Die nächsten Schritte werden sein, aus diesem Pool mehrere Teams zu bilden. Sobald das geschehen ist, werden alle Helfer über die Teamzusammensetzung informiert. Jedes Team wähle dann selbstständig einen Teamleiter, der sich um die Teamorganisation kümmert.

Möglicherweise könne die Tafel schon Ende November mit dem neuen Angebot starten, meinte Betriebsleiter Peters. Man wolle auf jeden Fall noch vor Weihnachten beginnen.