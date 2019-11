Bürgermeisterin Manuela Mahnke hat sich in ihrem Herbsturlaub einen komplizierten Trümmerbruch am Oberschenkel zugezogen und kann deshalb in der nächsten Zeit keine offiziellen Termine wahrnehmen. So fehlte sie am Freitag bei der Martinimarkt-Eröffnungsveranstaltung und wird zum Beispiel auch die kommende Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses nicht leiten. „Ich bedauere es sehr, dass ich an diesen und anderen Veranstaltungen nicht teilnehmen kann“, sagte Mahnke am Freitag im WN-Gespräch, „aber zunächst bin ich bis Ende November krank geschrieben“, bat sie um Verständnis.

Die Bürgermeisterin ist bei Baumpflegearbeiten im Garten ihrer Tochter so unglücklich von einer Leiter gestürzt, dass sie sich einen Trümmerbruch im Oberschenkel zuzog. Nach zwei Operationen und zweiwöchigem Krankenhausaufenthalt ist sie seit Donnerstag wieder in Nottuln. „Gott sei Dank habe ich gute Bürgermeister-Stellvertreter und gute Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, sodass die Arbeit konsequent fortgeführt werden kann.“

Über ihr Home-Office steht Mahnke permanent mit der Verwaltung in Verbindung, notwendige Unterschriften könnten dank der kurzen Wege im Ort jederzeit geleistet werden. Ihr großer Wunsch: „Die Dezemberratssitzung mit Einbringung des Haushaltsentwurfes möchte ich gerne wieder leiten.“