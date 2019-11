Highlight nicht nur für Leufke

„Ich bin schon häufiger in zweiter Reihe dabei gewesen. Aber den Martinimarkt offiziell zu eröffnen, das ist schon ein Highlight“, freute sich Paul Leufke . Am Samstagnachmittag gab der stellvertretende Bürgermeister an der Heitmannschen Orgel den offiziellen Startschuss zu der großen Traditionsveranstaltung im Nottulner Ortskern.

Dass nun ausnahmsweise ihm diese Ehre zuteil wurde, lag daran, dass Bürgermeisterin Manuela Mahnke krankheitsbedingt ausfiel. Neben ihrem Stellvertreter wünschte ihr auch Philipp Heitmann bei der Eröffnung gute Genesung. Der 2. Vorsitzende des Schaustellerverbandes Münsterland hat die Bürgermeisterin als „wirklich kirmesfreundlich“ in Erinnerung. „Von zehn Minuten beim ersten Mal hat sich ihre Kirmesbesichtigung auf drei Stunden beim letzten Mal gesteigert.“

Martinimarkt Nottuln: Samstag 1/38 Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

Foto: Corona Büning

So lange schlenderten mit Sicherheit auch viele Nottulner und Besucher von außerhalb bei schönstem Wetter über den Martinimarkt. Schon vor der offiziellen Eröffnung hatten sich große Kindertrauben vor den Fahrgeschäften gebildet, die nur darauf brannten, endlich einsteigen zu dürfen. Ob Autoscooter, Musikshop oder „Supergaudi“, sie alle standen die ganze Zeit über kaum einmal still.

Für die ganz Kleinen gab es eine Vielzahl von Kinderkarussells, die sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreuten. Der „ X-Factor “ hingegen brachte sogar den ein oder anderen tapferen Erwachsenen gehörig ins Schwitzen. Drehend und schaukelnd ging es hoch über den Hanhoff, sodass man sich den Ort teilweise kopfüber angucken konnte. Für den „X-Factor“ hatte das Riesenrad seinen gewohnten Platz verlassen und thronte nun auf dem Kastanienplatz zwischen dem Festzelt und vielen kleinen Verkaufsbuden.

Auf dem Krammarkt konnte man von Hosenträgern bis hin zu Staubsaugern und Schmuck nahezu alles bekommen. Ergänzt wurde das riesige Angebot durch die vom Historischen Verein organisierte Notgeld-Ausstellung in der Alten Amtmannei und dem Basar des „Kreativen Bastelkreises“ im Pfarrheim – beide Angebote ergänzt durch Cafés.

Hinter der Pfarrkirche St. Martinus stellten sich auf dem Kunsthandwerkermarkt wie üblich auch die Nottulner Vereine und Organisationen vor, so zum Beispiel die Pfadfinder, die Kolpingsfamilie oder der Förderverein der Liebfrauenschule. Stockbrot gab es auf dem kleinen Platz genauso wie Glühwein oder Grünkohl.

Martinimarkt Nottuln: Sonntag 1/7 Foto: Helmut Brandes

Foto: Helmut Brandes

Foto: Helmut Brandes

Foto: Helmut Brandes

Foto: Helmut Brandes

Foto: Helmut Brandes

Foto: Helmut Brandes

Reichte das den hungrigen Besuchern nicht, gab es auf dem gesamten Martinimarkt noch allerhand Alternativen. Ob Bratwurst, Lebkuchenherz, Fisch, asiatisch oder doch lieber vegan – für jeden der zahlreichen Kirmesfans war etwas dabei.

Mit dieser Vielfalt vor der einzigartigen Kulisse im historischen Ortskern ist der Martinimarkt „eine Veranstaltung, die Ihresgleichen lange suchen muss“, wie Paul Leufke stolz feststellte. Und wird dies wohl noch lange bleiben.

Erfreulich auch: Am Sonntagnachmittag teilte die Leitstelle der Polizei in Coesfeld auf Nachfrage unserer Zeitung mit: „Es ist bisher alles ruhig geblieben.“ Das Ordnungsamt der Gemeinde hatte ebenfalls keine Schwierigkeiten. „Wir mussten keine Knöllchen verteilen und kein Auto abschleppen“, berichtete Hans-Jörg Teubner. Ärgerlich nur: Es habe „Unmengen“ an zerbrochenem Glas gegeben.