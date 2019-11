Die Polizei warnt Hundebesitzer in Nottuln, besondere Aufmerksamkeit walten zu lassen. Den Beamten im Bezirksposten sind mehrere Fleischbällchen vorbeigebracht worden, die möglicherweise Giftköder sind.

Entdeckt wurden sie von einer Bürgerin und Mitarbeitern der Gemeinde am Sonntagabend und am Montagmorgen an der Promenade zwischen Nonnenbachtal und Hummelbachtal.

Das Ordnungsamt schickt Proben ein, um überprüfen zu lassen, ob es sich tatsächlich um Giftköder handelt, teilte die Polizei im Gespräch mit unserer Zeitung mit.