Darup -

Das Storno-Trio ist bestens bekannt. Rasant, scharfzüngig und auch schon mal böse hauten die „Kings of Kalauer“ nun in Darup ihre Kracher raus. Freche Funke-Frage: „Wieso wollte Trump eigentlich Grönland haben? Wir könnten ihm doch was abgeben – Sachsen zum Beispiel!“