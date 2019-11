Das vierte und damit für dieses Jahr letzte Repair-Café findet am Donnerstag (14. November) in der Liebfrauenschule statt. Von 15.30 bis 18 Uhr besteht im Technikraum wieder die Möglichkeit, „Reparieren statt Wegwerfen“ zu praktizieren.

Schon drei Mal in diesem Jahr haben sich Reparaturfachleute und Bürger mit defekten Geräten getroffen, um zu schauen, ob diese, oft noch sehr neuen Geräte, zu retten sind. Für Bürger, die ihre defekten Geräte hier reparieren lassen wollen, ist dieser Service kostenlos, teilen die Organisatoren von der Initiative „Nottuln Nachhaltig“ mit.

Da die bisherigen Termine des Repair-Cafés ein voller Erfolg waren, sind die Initiatoren übereingekommen, das Projekt auch im nächsten Jahr wieder anzubieten. Die Termine für das Jahr 2020 werden in Kürze bekannt gegeben.

„In vielen Bereichen macht die sogenannte geplante Obsoleszenz uns Verbrauchern das Leben schwer“, schreibt „Nottuln Nachhaltig“ in einer Pressemitteilung. „Die Geräte versagen knapp nach Ablauf der Garantiezeit ihren Dienst, und beim Gang in ein Fachgeschäft bekommt man zu hören: ‚Das lohnt nicht zu reparieren, neu ist billiger‘. Dass dieses Verhalten weder für die Umwelt noch für den eigenen Geldbeutel gut ist, liegt auf der Hand.“

Das Repair-Café ist ein Angebot der Wirtschaftsbetriebe des Kreise Coesfeld, für die Müllvermeidung wichtiger ist als Müllentsorgung. In Nottuln hat das Repair-Café die Initiative „Nottuln Nachhaltig?!“ ins Leben gerufen. Mittlerweile gibt es Repair-Cafés in Coesfeld, Billerbeck und neu auch in Senden.

Unterstützt wird das Projekt vom Verein IBP (Interkulturelle Begegnungsprojekte), der seine fachkundigen Meister zur Verfügung stellt, und der Liebfrauenschule, in deren Räumlichkeiten das Nottulner Repair-Café stattfindet.