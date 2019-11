Die überwältigen Mehrheit der Martinimarkt-Besucher hat das Volksfest friedlich und fröhlich gefeiert. Gleichwohl gab es wieder einige Störenfriede, die der Polizei und den Mitarbeitern des Ordnungsamtes Arbeit bescherten.

Die Polizei Coesfeld wies auf WN-Anfrage in einer vorläufigen Martinimarktbilanz auf insgesamt vier Körperverletzungen hin, die bislang angezeigt wurden und die sich alle in der Nacht von Samstag zu Sonntag in den Stunden nach Mitternacht ereignet haben. Darunter befindet sich eine „gefährliche Körperverletzung“. In diesem Fall gab es zwei Geschädigte, die von Personen einer noch unbekannten Gruppe verletzt wurden, so die Polizei. Unter anderem wurde auf die Geschädigten eingetreten, als sie schon am Boden lagen. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.

Weiter ermittelt die Polizei wegen zweier Diebstähle (Geldbörse und Warnleuchten) sowie wegen einer Sachbeschädigung. Unbekannte haben ein Schaustellerfahrzeug so sehr beschädigt, dass ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist.

Das Ordnungsamt verzeichnete sehr viele Verstöße gegen das Alkohol-Mitbringverbot, berichtete Hans-Jörg Teubner von der Gemeindeverwaltung. In der Nacht zu Sonntag habe es außerdem viel Glasbruch gegeben. Auch musste das Ordnungsamt auf dem Marktgelände zwei, drei Platzverweise aussprechen.

Insgesamt zog das Ordnungsamt ein positives Resümee zum Martinimarkt. Am Samstag und Sonntag sei der Markt sehr gut besucht gewesen, manche Imbissstände hätten „ausverkauft“ gemeldet. „Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt“, bemerkte Teubner. Viel positive Resonanz gab es zum Feuerwerk, dessen Kosten sich Kaufmannschaft, Schausteller und Gemeinde teilen. Natürlich habe man das Thema Feinstaub im Blick, betonte Teubner. Doch bislang sei Nottuln als Landgemeinde davon nicht betroffen. „Wären wir eine Großstadt, sähe das mit dem Feuerwerk sicher anders aus.“