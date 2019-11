Versöhnung ist ein großes Geschenk

Zur Gedenkfeier zum Volkstrauertag hatte die Gemeinde Nottuln am Samstag in die evangelische Kirche „Unter dem Kreuz“ und zur Gedächtniskapelle an der St. Martinus-Kirche eingeladen. „80 Jahre liegen die Schrecken des zweiten Weltkrieges zurück, und man ahnt, wie sorgsam man den Frieden in Europa pflegen muss“, hatte die Gemeinde im Vorfeld erklärt.

Nach einer musikalischen Eröffnung durch das „Kleine Ensemble“ der ev. Kirchengemeinde begrüße Pfarrerin Regine Vogtmann die Gäste in der Kirche „Unter dem Kreuz“. Sie erinnerte an die Überschrift zur diesjährigen Ökumenischen Friedensdekade: „Friedensklima“. Sorge bereite ihr das gesellschaftliche Klima in unserem Land. „Erschrocken mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass viele Menschen den Rechten ihre Stimme gegeben haben.“ Es sei unfassbar, dass es Menschen gibt, die den Hassparolen folgen würden. Es sei unfassbar, dass Menschen jüdischen Glaubens in unserem Land wieder Angst haben müssten. Aber dennoch gebe es Hoffnung, dass diese Welt eine Zukunft hat, es möglich sei, ein Friedensklima zu schaffen.

Volkstrauertag: Gedenkfeier in Nottuln 1/6 Foto: Helmut Brandes

Dabei blickte sie auf das Nachbarland Polen. „In Polen gibt es wohl keine Familie, die nicht vom Zweiten Weltkrieg betroffen war. Es ist ein großes Geschenk, dass Versöhnung der Vergangenheit zum Trotz möglich wurde, dass es heute freundschaftliche Beziehungen zwischen Nottuln und Chodziez gibt. Nur wer sich erinnert, kann aus der Vergangenheit lernen und eine friedliche Zukunft gestalten.“

Ulrike Deckert las danach die beeindruckende „Geschichte von Sadako“ vor. Dieser Junge war zwei Jahre alt, als die Atombombe auf Hiroshima nur zwei Kilometer von seinem Wohnort entfernt explodierte.

Im Anschluss führte Pfarrer Ludwig Gotthardt die Teilnehmer zur Pfarrkirche St. Martinus. Er hieß die Gäste in der Kirche willkommen, verdeutlichte mit der Erzählung „Onkel Erwin“ die Schrecken des Krieges und betonte die Bedeutung von Frieden. „Frieden beginnt immer ganz nah“, so seine Mahnung. Stellvertretender Bürgermeister Paul Leufke verlas das Totengedenken. An der Versöhnungskapelle legten Leufke und Wolfgang Stanko einen Kranz nieder und gedachten der vielen Toten der vergangenen Kriege. Musikalisch begleitet wurde die Feierstunde von der Blasmusikvereinigung Nottuln. Mit dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne endete die Feier.