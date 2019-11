Am Dienstag (19. November) ist Welttoilettentag. Anlässlich dieses Jahrestages gibt der Lippeverband wie in jedem Jahr bekannt, wie viel Abwasser im Vorjahr in seinen Kläranlagen gereinigt wurde: In der Kläranlage Appelhülsen des Lippeverbandes wurde 2018 eine Menge von 2 232 871 Kubikmeter Abwasser gereinigt (im Vorjahr: 2 696 584).

Der Lippeverband nutzt den Welttoilettentag, um darauf hin-zuweisen, was alles nicht in der Toilette entsorgt werden darf. Dazu gehören neben Hygieneartikeln unter anderem auch Altmedikamente: Die sogenannten Spurenstoffe können auch in modernen Kläranlagen nicht rest-los herausgefiltert werden, sie belasten daher die Gewässer und schädigen die Fauna in den Bächen und Flüssen. In Essen führte die Emschergenossenschaft, die „Schwester“ des Lippeverbandes, daher die Sensibilisierungskampagne „Essen macht’s klar“ durch - ähnlich wie der Lippeverband mit der Aktion „Den Spurenstoffen auf der Spur“ in Dülmen 2013 bis 2015. Die Bevölkerung wurde dadurch darauf aufmerksam gemacht, dass nicht verbrauchte Medikamente in den regulären Hausmüll gehören – denn dieser wird verbrannt, die Kläranlagen bleiben verschont!

Die Kampagne „Essen macht’s klar“ gilt als Modellprojekt. Denkbar ist, dass sie später auch auf andere Kommunen, wie etwa Nottuln, übertragen wird. Im kommenden Jahr führt der Lippeverband die Kampagne in Nordkirchen durch.