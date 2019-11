Am Sonntag hatte die Kameradschaft ehemaliger Soldaten Schapdetten Bürger und Vereine zur Gedenkfeier zum Volkstrauertag eingeladen. Nach einem Gebet in der St.-Bonifatius-Kirche ging man gemeinsam zum Ehrenmal an der Roxeler Straße. Mit dabei auch Fahnenabordnungen der Vereine und die Fackelträger der Feuerwehr .

Stellvertretender Bürgermeister Karl Hauk-Zumbülte hielt die Gedenkrede. Er nahm Bezug auf einen Urlaub in der Normandie. Dabei haben ihn die Kriegsgräber von Tausenden junger Männer tief berührt. Dort habe er eine vage Ahnung davon bekommen, wie unfassbar das Leid in den Familien gewesen sein müsse. Dass Frieden möglich sei, zeige die Geschichte Europas bis zur Bedeutung der EU. „Unsere Partnerschaften mit Chodziez und St. Amand zeigen uns vor Ort: Wer sich kennenlernt, lernt sich gegenseitig zu respektieren und zu schätzen, das schafft Vertrauen und damit die wichtigste Basis für Frieden.“

Im Anschluss sprach er das Totengedenken. Die Blasmusikvereinigung Nottuln sorgte für den musikalischen Rahmen.

Mit einer Kranzniederlegung durch den zweiten Vorsitzenden der Kameradschaft, Heinz Hubert Zumwinkel, gedachte man der Opfer von Krieg und Terror. Mit dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne endete die Gedenkfeier.