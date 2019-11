Auf Einladung der französischen Freunde fuhr eine kleine Delegation aus Nottuln in die französische Partnerstadt. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres hatte das dortige Komitee eine große Ausstellung in der Pyramide, dem Veranstaltungsort von Saint-Amand-Montrond, vorbereitet.

Neben den auch schon in Nottuln in der Volksbank gezeigten Malereien der Mitglieder des Teilhabekreises und des französischen Pendants ARPEI hatte das Komitee Hunderte von Fotos aus der Geschichte der Partnerschaft gesichtet und zusammengestellt. Die Vorsitzende des Komitees in Frankreich, Laurette Denquin, und der stellvertretende Bürgermeister Guy Lainé eröffneten die Ausstellung. Beide zogen ein positives Resümee der Reise nach Nottuln im Mai zu den Jubiläumsfeiern.

Günter Dieker, Vorsitzender des Partnerschaftskomitees der Gemeinde Nottuln, dankte für die Einladung. In seinem Grußwort ging er noch einmal auf die Glanzpunkte des Jubiläums ein, die auch in der Nottulner Bevölkerung viel Eindruck hinterlassen hatten. Beim Anblick der alten Fotos wurde bei den Gästen manch schöne Erinnerung wach.

Im Beisein von Bürgermeister Thierry Vinçon wurde am Samstag im Bereich der Rue de Nottuln eine Erinnerungsplakette an das 35-jährige Bestehen der Partnerschaft der beiden Gemeinden enthüllt. Am Abend veranstaltete das Komitee einen deutschen Abend. Jugendliche der Union Musicale untermalten die Feier mit Musik und Gesangseinlagen. Kartoffelsalat und Bockwürstchen sorgten für eine deutsche Note.

Die stellvertretende Vorsitzende des Partnerschaftskomitees und langjährige Initiatorin von Schüleraustauschen im Grundschulbereich, Doris Evermann-Soujon, zog zum Abschluss des Wochenendes ein positives Resümee: „Wir haben viele Freunde getroffen und konnten die nächsten Begegnungen vorbereiten.“

Für 2020 sind zahlreiche Treffen geplant, die mit einer Busfahrt zur Weinmesse vom 13. bis 16. März beginnen. Die Union Musicale freut sich auf Pfingsten. Sie feiert dann ihr 100-jähriges Bestehen und wird dabei von der Blasmusikvereinigung Nottuln unterstützt.