Haben der Volkstrauertag und eine Vernissage etwas gemeinsam? „Bei beiden Anlässen geht es um Offenheit, Neugierde, Toleranz und Respekt. Genau das sind die Grundlagen des Friedens“, formulierte es Karl Hauk-Zumbülte so treffend in seinen Begrüßungsworten in der Galerie Hovestadt am Sonntag. „Auch bietet Kunst uns die Möglichkeit, sich in ihrer eigenen Sprache mitzuteilen und dabei das Herz zu bewegen“, betonte der stellvertretende Bürgermeister weiter.

Vielfältiger denn je präsentiert sich die Galerie mit ihrer jüngsten Ausstellung „Hier und Jetzt“, in der Gemälde, Skulpturen, Drucke, Grafiken, Kalligraphien und Holzschnitte von sieben renommierten Künstlerinnen und Künstlern aus der Mongolei zu sehen sind.

Unter ihnen Gan-Erdene Tsend, der nicht zum ersten Mal in Nottuln ausstellt und bereits ein Gemälde für den Sitzungssaal des Kreises Coesfeld angefertigt hat. Gemeinsam mit Ochirbat Enkhtaivan stellte er 2018 im UNO-Hauptquartier in New York aus.

„Die Premiere des Tages: Die Kunstwerke sind nicht nur in diesem Galerieraum, sondern erstmalig auch in der Scheune und im Außenbereich ausgestellt“, freute es Galeriebesitzerin Dr. Gabriele Hovestadt.

Im Innenhof machte bereits eine spannende Skulpturengruppe von Ochirbold Ayurzana aus eisernem Flechtwerk, auf einem vom Zufall geflochten Teppich aus Herbstlaub in goldgelben Farbtönen, auf sich aufmerksam. Zweifelsohne ein „eyecatcher“, der viele Gäste veranlasste, das Handy zu zücken, um es als Selfie-Souvenir mit nach Haus nehmen zu können.

Nicht als Kunstwerk deklariert – obwohl es eines hätte sein können – war die mongolische Jurte, die der deutsch-mongolische Verein „Das Tor“ aus Düsseldorf hinter dem Torbogen des Hofes installiert hatte. Im Zelt gleich gegenüber wurde im Anschluss ein kleiner Imbiss gereicht. Zuvor jedoch nutzen die Gäste die Gelegenheit, auch die Skulpturen und Installationen in der Scheune in den Fokus zu nehmen.

Nicht zuletzt ist diese Exposition eine Hommage an die diplomatische deutsch-mongolische Beziehung, die in diesem Jahr ihr 45-Jähriges feiert. „Die kulturellen Beziehungen sind eine sehr wichtige Rolle in unserer bi-lateralen Zusammenarbeit“, erklärte der mongolische Botschafter, Dr. Damba Ganbat, der schon am Tag zuvor angereist war, unter anderem, um sich die „peace city“, die Friedensstadt Münster anzuschauen.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr zählte zu den Gästen. „Ein großer Dank geht an sie dafür, dass sie diese hochkarätigen Künstlerinnen und Künstler zu uns in den Kreis Coesfeld geholt haben“, lobte der Landrat und wünschte allen „einen interessanten Dialog“.

1648 waren es Ross und Reiter, die die Friedensnachricht in der Welt verkünden. Mit der Aufforderung, „seien sie heute Botschafter für Frieden und Dialog“, rundete die Galerie-Inhaberin den offiziellen Teil ab.