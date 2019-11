Neues Gefahrtiergesetz kommt

Als Tagungsort hat die Gemeinde Nottuln ganz sicherlich gepunktet: „Was ist das doch für ein schönes Dorf“, schwärmte am Samstag Ursula Heinen-Esser, Landesministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz. Die Politikerin war aus Köln nach Nottuln gereist, um hier an der Herbst-Informationsveranstaltung des Landestierschutzverbandes NRW teilzunehmen. „Das ist hier schon eine andere Welt“, entzückte sich die Ministerin auch vom Tagungsort Alte Amtmannei.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und stellvertretender Bürgermeister Paul Leufke dürften das Lob für Nottuln gerne gehört haben. Beide waren gekommen, um die zum Teil von weither angereisten Tierschützer im Kreis Coesfeld bzw. in der Gemeinde Nottuln willkommen zu heißen. Und beide betonten die gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Tierschutzvereinen und sprachen den Tierschützern einen großen Dank aus.

Dass der Landestierschutzverband seine Herbstveranstaltung in Nottuln durchführte, lag am Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung als Ausrichter der Veranstaltung. Mit im Vorbereitungsteam Sandra Kassenböhmer. Die Nottulnerin ist nicht nur Geschäftsführerin des Tierschutzvereins, sondern auch Mitglied im Landesvorstand, wo sie der ländlichen Tierschutzarbeit eine Stimme gibt. Dass Nottuln als Tagungsort so gut ankam, freute Kassenböhmer sehr. „Das konnte nur deshalb so gut gelingen, weil wir als Team die nicht leichte Herausforderung gemeistert haben“, betonte sie.

Ministerin Ursula Heinen-Esser sprach in ihrer Rede von einer „kritisch-kon­struktiven Zusammenarbeit“ mit den Tierschutzverbänden und gab einen Einblick in aktuelle Vorhaben. Ganz oben auf der Agenda: „Wir brauchen in Nordrhein-Westfalen ein Gefahrtiergesetz“, betonte die Ministerin.

Sie erinnerte an den Fall der ausgebüxten Monokelkobra im August in Herne. NRW sei eines der wenigen Länder, das so ein Gesetz nicht habe. Ein erster Gesetzesanlauf ihres Vorgängers Johannes Remmel war gescheitert – Ursula Heinen-Esser will es nun besser machen: „Mir schwebt ein einfaches Verbotsgesetz vor. Giftige Tiere gehören nicht in die Hände von Privatpersonen“, sagte die Ministerin. Über eventuelle Ausnahmen, beispielsweise begründet durch einen Sachkundenachweis, werde gerade beraten. Der Gesetzentwurf soll in Kürze den Verbänden vorgelegt werden.

Die Fachaufsicht soll beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) in Recklinghausen angesiedelt werden, sodass auf die Veterinärämter der Kreise und kreisfreien Städte keine Mehrbelastung zukomme. Beim LANUV sollen dafür acht neue Stellen geschaffen werden, kündigte die Ministerin an. Das ganze Landeskabinett stehe hinter diesem Gesetzesvorhaben.

Weitere Themen ihres Referates waren unter anderem der illegale Welpenhandel, eine neue Nutztierstrategie, die Tierwohl, Umweltschutz und die Existenz der Landwirte sicherstellen soll, sowie der neue Tierschutzbeauftragte des Landes. Diese Stelle soll nach Möglichkeit schon zum 1. Januar 2020 besetzt werden.

Viele Tierschutzaktivitäten der Landesregierung stoßen auch beim Tierschutzverband durchaus auf Zustimmung, wie Präsident Peer Fiesel in seinem Rechenschaftsbericht betonte. Man werde aber genau hinschauen, auch dem neuen Tierschutzbeauftragten Zusammenarbeit anbieten. Fiesel machte deutlich, dass für die Tierschützer das angestrebte Verbandsklagerecht weiter auf der Agenda stehe.

Im weiteren Verlauf ihrer Tagung stiegen die Anwesenden in die Arbeit zu weiteren Themen ein. So referierten Dr. Simone Horstmann und Prof. Dr. Thomas Bauer über „Tierschutz im Christentum und im Islam“, wurde über den Neubau von Tierheimen und über den „Jugendtierschutz in NRW“ informiert und diskutiert.