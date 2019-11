Alle Schulkinder und alle Kindergartenkinder in Appelhülsen machten in diesem Jahr beim bundesweiten Vorlesetag mit. Die Viertklässler der St. Marienschule verteilten sich mit ihren Bilderbüchern auf alle Kitas, berichtet die Schule. Im Gegenzug kamen die Vorschulkinder mit ihren Erzieherinnen in die Schule.

Und dann wurde vorgelesen, was das Zeug hielt: Von Schafen, Pferden, Hummeln und anderen Tieren, vom Schulalltag, Vampiren und Wikingern, aber auch die Klassiker wie Räuber Hotzenplotz und die Herdmanns durften nicht fehlen. Die Kleinen in den Kitas lauschten mit allen Sinnen den spannenden Geschichten und waren auch einem anschließenden gemeinsamen Spiel mit den „Großen“ nicht abgeneigt.

Auch in der Kita St. Josef lauschten die Jungen und Mädchen gespannt den Geschichten, die vorgelesen wurden. Foto: Marienschule Appelhülsen

Die restlichen Schulkinder und die Li-La-Launis in der Schule hatten sich im Vorfeld selbst für ihre Wunschgeschichte, vorgelesen von den Erzieherinnen und Lehrerinnen, eingetragen und auf die ganze Schule verteilt. Auch hier waren alle schnell in den Bann gezogen und durften anschließend noch zu den Geschichten malen.

Gemeinsam beschlossen alle Vorleser und Zuhörer: „So machen wir das im nächsten Jahr bestimmt wieder!“ Zur Erinnerung an diesen schönen Tag wurden noch Leseurkunden, vorgefertigt von der Stiftung Lesen, an die Vorleser und die Einrichtungen verteilt.