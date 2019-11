Musiker mit Charme und einzigartigem Klang

Obwohl sich das Wetter nicht von seiner besten Seite zeigte, war der Konzertsaal des Alten Hofs Schoppmann sehr gut gefüllt. Zum zweiten Mal traten die Schüler von Schlagzeuglehrer Wolfgang Fuchs in Darup auf und begeisterten mit dem Programm ihres Herbstkonzertes. Das sechsköpfige Schlagwerk-Ensemble aus Nottuln, dessen Mitglieder zum Großteil aus Studenten bestehen, präsentierte ein anspruchsvolles und breitgefächertes Programm.

Typisch für die Gruppe sind die verschiedenen Schlag- und Perkussionsinstrumente, die von den jungen Musikern gespielt werden. So wurden, neben Schlagzeug und Xylofon, auch die riesigen Marimbafone oder das aus dem Jazz bekannte Vibrafon benutzt, um Stücke verschiedener Genres zu covern.

Bei den jungen Musikern handelt es sich Simon Döring , Josefine Höppener, Pia Büttner und Paul Langner aus Nottuln und Jonah Eggenkemper und Florian Wilming aus Darup, die alle schon seit mehreren Jahren zusammen musizieren.

Eingeleitet wurde das Konzert durch den Beatles-Klassiker „Eleanor Rigby“, den alle sechs Mitglieder performt haben. Das Publikum zeigte sich vom ersten Song an begeistert. In seiner anschließenden Begrüßung hieß Schlagzeug-Lehrer Wolfgang Fuchs nicht nur die Zuhörer willkommen, sondern lobte auch die Schüler für ihr Engagement.

Auch der „St. Louis Rag“, dessen beeindruckende Solo-Stimme von Simon Döring gespielt wurde, erhielt riesigen Beifall, bevor das Ensemble ihr bekanntes Parade-Stück „Tequila Sunrise“ aufführte. Es folgte Haydns klassisches Stück „Divertimento“, welches von Pia Büttner und Josefine Höppener im Duett gespielt wurde. Die beiden Mädchen zeigten im Zusammenspiel ein beeindruckendes Niveau an Präzession und Taktgefühl, das nur durch viel Üben entstehen kann und vom Publikum dementsprechend gewürdigt wurde.

Im Anschluss spielten drei der sechs Musiker das Mallet-Trio „St. Louis Blues“, bei welchem vor allem Florian Wilming am Schlagzeug mit seinen Drum-Soli hervorstach. Daraufhin begeisterten die sechs Musiker das Publikum mit dem fröhlich-klingendem Beatles-Song „You Won’t See Me“.

Bei dem letzten Stück vor der Pause handelte sich um den Höhepunkt des Konzertes: „Bohamian Rhapsody“ von Queen. Das Mallet-Ensemble bewies, dass Freddy Mercurys Komposition, sowohl damals als auch heute auf Marimbas gecovert, das Zeug zum absoluten Publikumsliebling hat. Nachdem der Anfang der Melodie angestimmt wurde, folgten sechs intensive Minuten, die jeden im Publikum bewegten. Belohnt wurde die grandiose Performance mit tosendem Beifall und einem zufriedenen Lächeln von Lehrer Wolfgang Fuchs. Besonders Simon Döring, der die Melodie von Mercury auf Vibrafon spielte, bewies wiedermal sein Talent.

Die zweite Hälfte eröffnete „Rosewood & Rhythm“ mit einem Stilbruch, dem ersten Teil von Mozarts klassischen „Divertimento“, das von dem Publikum genauso geschätzt wurde. Es folgte ein weiteres Beatles-Stück und ein weiteres Duett zwischen Pia Büttner und Josefine Höppener. Letztere spielte dabei auf einem von Wolfgang Fuchs selbst konstruierten Schlagzeug mit Blechdosen, das für einen einzigartigen Klang sorgte.

Im Anschluss bewiesen sowohl die vier ältesten Schüler mit dem Rag-Time „The Easy Winners“ als auch Pia Büttner und Josefine Höppener mit einem klassischen Duett ihr Talent und das Resultat des langjährigen Unterrichts.

Was folgte, mag – neben „Bohamian Rhapsody“ – den meisten Besuchern stark im Gedächtnis bleiben. Bei dem Jazz-Klassiker „Take Five“ gelang es dem Solisten Simon Döring nicht ganz, in den schwierigen 5/4-Takt des Stückes einzusteigen, und die Musiker ließen das Stück ausklingen. Auf sympathische Art und Weise entschuldigte sich der junge Solist für den Fauxpas und schlug vor, das Stück noch einmal anzuspielen, was das verständnisvolle Publikum mit Lächeln und starkem Beifall begrüßte. Und nun folgte eine nahezu perfekte Performance, die das Publikum mit noch größerem Applaus belohnte. Wolfgang Fuchs erzählte im Anschluss, dass die Musiker eben „keine Maschinen“ seien und lobte Simon Döring für seinen Mut und seine charmante Gelassenheit.

Der krönende Abschluss des gelungenen Konzertes wurde von dem zweiten Teil von Mozarts „Divertimento“ eingeleitet und das nach Programm letzte Stück „Fusion Mallets“ lieferte mit seinem funky Sound ein bombastisches Ende. Das Publikum belohnte die Musiker mit langanhaltendem Applaus und einem Stutenkerl für jeden.

Als Zugabe wurde das „Rosewood & Rhythm“-typische „Tequila Sunrise“ und das melodielose Rhythmusstück „Cayenne“ performt. Auch dafür gab es viel Beifall.

Alles in allem war das Konzert im schönen Saal des Alten Hofs Schoppmann ein voller Erfolg und die jungen Musiker bewiesen erneut, dass man nicht lange suchen muss, um einzigartige und qualitativ-hochwertige Musik zu finden. „Rosewood & Rhythm“ spielt ihr nächstes kostenloses Konzert am 22. Dezember (Sonntag) in der Alten Amtmannei in Nottuln. Unbedingt vormerken!