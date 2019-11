Am Donnerstag (21. November) ist es soweit. Dann wird die Ausstellung vom „Weggehen und Ankommen“ um 18 Uhr in der Aschebergschen Kurie eröffnet. Sie wurde begleitend zu dem Buch „Sie sprechen aber gut Deutsch“ entwickelt, dass der Kreisheimatverein Coesfeld im vergangenen Jahr in Kooperation mit der Nottulner Autorin Ulla Wolanewitz veröffentlichte.

Filmemacherin Susanna Wüstneck wird am Donnerstag die Vernissage gemeinsam mit ihrem Partner Günter Leifeld-Strikkeling musikalisch begleiten. Die Begrüßung der Gäste übernimmt an diesem Abend der stellvertretende Bürgermeister Karl Hauk-Zumbülte.

Was Heimat in ihren unterschiedlichen Facetten gestern, heute und hier bedeutet und bedeuten kann, wird Pfarrdechant Norbert Cassens beleuchten. Anschließend ist der Kurzfilm mit sechs Protagonisten zu sehen.

Gespannt sind die Organisatoren darauf, wie die Biparcours-Quiz-App angenommen wird, die zur Ausstellung angelegt wurde. Das moderne Lernwerkzeug ist ein Angebot vom Bildungspartner NRW, der Schülern und Jugendlichen über die neuen Medien spielerische Wissensvermittlung zur Verfügung stellt.

Anschließend ist die Ausstellung bis 19. Dezember montags bis freitags jeweils von 10 bis 16 Uhr zu sehen. Führungen sind möglich nach Terminvereinbarung. Ansprechpartnerin: Ulla Wolanewitz, Mail: uwolanewitz@web.de