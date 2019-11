Sorgfältig verpackt stehen sie in Reih und Glied in großen Lieferkartons und warten darauf, ans Tageslicht hervorgeholt zu werden: Schokoladennikoläuse! Die echten mit Bischofsstab, Mitra und Evangeliar. Insgesamt 1344 Exemplare hat Monika Hülsbömer für die diesjährige Nikolausaktion der Kirchengemeinde St. Martin bestellt. Ab sofort können die Schokoladennikoläuse zum Stückpreis von 2 Euro in allen Pfarrbüros der Kirchengemeinde und auch beim Bürgerservice der Gemeinde Nottuln (Stiftsplatz) zu den bekannten Öffnungszeiten erworben werden.

Die Schokoladennikolaus-Aktion hat mittlerweile Tradition in der Kirchengemeinde St. Martin und erfreut sich alljährlich einer großen Nachfrage. Denn die Käufer wissen, dass sie mit dem Erwerb eines Nikolaus auch einen guten Zweck unterstützen.

Wie gewohnt, geht die eine Hälfte des Erlöses wieder an Schwester Raphaela Händler für ihre Arbeit in Tansania. Die zweite Hälfte ist diesmal für die Pfarrcaritas in den Ortsteilen Appelhülsen, Darup und Schapdetten bestimmt, berichtet Monika Hülsbömer im WN-Gespräch.

Wichtig: Die Schokoladennikoläuse werden auch am 1. Adventswochenende (30. November / 1. Dezember) nach den Gottesdiensten in allen vier Kirchen der Gemeinde verkauft. Wer eine größere Menge benötigt, kann sich gerne an Monika Hülsbömer wenden, ✆ 0 25 02/37 37.