Unter dem Motto „geMEINde beWEGen“ finden am 1. März 2020 die Kirchenwahlen (Presbyteriumswahlen) in der Evangelischen Kirche von Westfalen statt. Ob es in der insgesamt 3130 Mitglieder zählenden evangelischen Friedens-Kirchengemeinde Nottuln allerdings tatsächlich zu einem Wahlurnengang kommen wird, ist noch offen. Denn es zeichnet sich ab, dass es für die zehn Presbyterstellen in der Nottulner Gemeinde womöglich nur zehn Kandidaten geben wird, sodass diese dann als gewählt gelten würden.

Noch ist das Kandidatenvorschlagsverfahren aber nicht abgeschlossen. Am Samstagnachmittag hatte die evangelische Gemeinde zu einer Gemeindeversammlung in das Johanneshaus eingeladen, um über die bevorstehende Kirchenwahl zu informieren. Allerdings war die Resonanz recht gering, wie Pfarrerin Regine Vogtmann im WN-Gespräch bedauerte.

Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Nottuln besteht aus zehn Mitgliedern. Alle vier Jahre werden sie neu gewählt, wobei eine erneute Kandidatur und Wiederwahl natürlich zulässig ist.

Festgelegt hat das Presbyterium, dass für die nächste Kirchenwahl keine Wahlbezirke mehr nach Ortsteilen gebildet werden.

Noch bis zum 29. November (Freitag) werden im Gemeindebüro Kandidatenvorschläge angenommen. dort sind auch Vordrucke erhältlich. Alle volljährigen Gemeindemitglieder unter 75 Jahren können sich zur Wahl stellen. Damit ein Kandidatenvorschlag gültig ist, muss er von fünf weiteren Gemeindemitgliedern unterschrieben worden sein.

Nach dem für die Kirchenwahl verbindlichen Zeitplan werden im Gottesdienst am 26. Januar die Gemeindemitglieder über die Zahl der Kandidaten informiert. Bleibt es bei zehn Bewerberinnen und Bewerber für die zehn Presbyterstellen, gelten diese Kandidaten als gewählt. Sind es mehr Kandidaten, als Stellen zu besetzen sind, gehen die Wahlvorbereitungen weiter und führen zum Urnengang am 1. März.

Die neue Amtszeit des Presbyteriums startet einheitlich in der Evangelischen Kirche von Westfalen am 22. März 2020.