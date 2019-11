Schulkinder, die lernen wollen und die sich riesig über neue Schulbücher freuen. Dieses Fotomotiv ziert in diesem Jahr den Adventskalender der Nottulner Liebfrauenschule.

Unter dem Motto „Helfen und Gewinnen“ führt die Liebfrauenschule bereits seit mehreren Jahren ihre Adventskalenderaktion durch. Der neue Kalender, den es wieder in einer Auflage von 1000 Exemplaren gibt, ist ab sofort zum Stückpreis von 5 Euro im Sekretariat der Liebfrauenschule, Burgstraße 47, und in der Stiftsbuchhandlung Maschmann, Stiftsplatz 10, erhältlich.

Mit dem Kauf unterstützen die Nottulner einen guten Zweck, denn der Erlös ist wieder für die Partnerschule in Jecua in Mosambik bestimmt.

Gleichzeitig nehmen die Käufer des Kalenders an einer Verlosung teil. Jeder Kalender hat eine individuelle Gewinnnummer. In der Zeit vom 1. bis 24. Dezember ermittelt die Schule täglich eine oder zwei Gewinnnummern, die im Lokalteil der WN Nottuln und auf der Internetseite der Schule (www.liebfrauenschule-nottuln.de) bekannt gegeben werden. Zu gewinnen sind Preise im Gesamtwert von über 2500 Euro, die von Sponsoren gestiftet wurden.

Schulleiter Heinrich Willenborg und Lehrerin Christiane Gutbier vom Organisationsteam hoffen, dass die Adventskalenderaktion auch in diesem Jahr eine breite Unterstützung erfährt. Seit 18 Jahren unterstützt die Nottulner Schule das Internat „Lar Christo Rei“ in Jecua in Mosambik. Es wird vom Orden der Schwestern Unserer Lieben Frau betrieben. Aktuell sind dort 84 Mädchen im Alter von zwölf bis 21 Jahren untergebracht, die ohne diese Unterstützung keinen Zugang zu einer schulischen Bildung hätten, informiert Schulleiter Willenborg.

Im vergangenen Jahr konnten mit der Hilfe aus Nottuln die Sanitäranlagen renoviert und – wie das Foto des aktuellen Adventskalenders zeigt – Lehrmaterialien angeschafft werden.