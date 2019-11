Im Ortsteil Nottuln sind wieder „Autoknacker“ unterwegs. Die Polizei meldet drei Pkw-Aufbrüche, die sich allesamt in der Nacht von Mittwoch (20. November) zu Donnerstag (21. November) ereignet haben. In zwei Fällen ging es dabei um BMW-Fahrzeuge.

So verschafften sich die Täter Zugang zu einem 3er-BMW, der auf einem Parkplatz des Carl-Diem-Rings geparkt war, in dem sie die Seitenscheibe einwarfen. Aus dem Fahrzeug stahlen sie ein fest eingebautes Navigationssystem. Der zweite BMW, ein Fahrzeug der 1er-Serie, war unter einem Carport am Niederstockumer Weg geparkt. Auch hier wurde die Seitenscheibe eingeworfen. Gestohlen wurde das Multifunktionslenkrad.

Und schließlich gelangten die Täter in der Elisabeth-Selbert-Straße auf bislang unbekannte Art und Weise in einen VW Touran. Aus dem Fahrzeug stahlen sie das fest eingebaute Navigationsgerät.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, ✆ 0 25 94/79 30.