Gesamtkosten von 3,43 Mio. Euro

Was sich gerade in der Burgstraße in Nottuln ereignet, ist eine Winzigkeit zu dem, was die Anlieger im kommenden Jahr zu erwarten haben. Aktuell werden in der Burgstraße und anschließend weiter in der Roibartstraße durch eine Tiefbaufirma Rohre für Glasfaserleitungen im Wege eines Bohrverfahrens verlegt. Das ist im unmittelbaren Bereich der kleinen Wanderbaustelle für die Anlieger natürlich mit Lärm verbunden und führt auch mal zu der ein oder anderen kurzzeitigen Verkehrsbehinderung, doch im nächsten Jahr folgt eine Baustelle, die es in sich haben wird: Die Gemeindewerke wollen 2020 mit einer umfassenden Kanalerneuerung in der Burgstraße beginnen. Insgesamt 3,43 Millionen Euro sind für das auf drei Jahre angelegte Gesamtprojekt veranschlagt, wie Dipl.-Ing. Michael Diekmann von den Gemeindewerken am Mittwochabend im Betriebsausschuss der Gemeinde erläuterte. Diekmann, seit 2012 bei den Gemeindewerken beschäftigt, sprach von „eines der schwierigsten Projekte“ und prophezeite in der Sitzung: „Das wird nicht die angenehmste Baustelle.“

Der Grund für die Maßnahme: Das Kanalsystem in der Burgstraße ist mittlerweile in einem derart schlechten Zustand, dass eine umfassende Sanierung nun unbedingt erforderlich ist. „Das ist mit Abstand der schlechteste Kanal im ganzen Gemeindegebiet“, formulierte Diekmann salopp.

Für das Projekt werden drei Bauabschnitte gebildet. Der erste und größte Bauabschnitt, mit dem 2020 gestartet werden soll, umfasst den Bereich der Burgstraße ab Zufahrt Liebfrauenschule bis ungefähr Höhe Einmündung Tiefe Straße. Ebenfalls zum 1. Abschnitt gehört die Straße Auf der Burg.

Aktuell ist ein Bautrupp unterwegs, um mit einem Bohrgerät (Foto) Rohre für Glasfaserleitungen zu verlegen. Foto: Ludger Warnke

An die Stelle des bisherigen Trennsystems (Regen- und Abwasserkanal) wird ein neuer, größer dimensionierter Mischwasserkanal in offener Bauweise verlegt. Problematisch sei der Bereich der Hinterbebauung Auf der Burg, weil hier auch Hausanschlüsse in Richtung Burgstraße verlegt werden müssen, erläuterte Diekmann im Ausschuss. Für jedes betroffene Grundstück müsse die Lösung individuell ermittelt werden. Ziel sei es, die Kanalsanierung so zu planen und durchzuführen, dass für die Anlieger keine Kosten entstehen, sagte Diekmann.

Die Kosten für den ersten Bauabschnitt sind aktuell mit rund 2 Millionen Euro kalkuliert. Die Bauzeit wird voraussichtlich sechs Monate betragen.

Der 2. Bauabschnitt – Durchführung in 2021 – umfasst die Burgstraße/Tiefe Straße bis Stiftsplatz. In der Tiefen Straße erfolgt die Kanalsanierung durch ein Inliner-Verfahren, die Fahrbahn muss also nicht aufgerissen werden. Die Kosten für den 2. Bauabschnitt betragen rund 660 000 Euro, die Bauzeit liegt bei rund vier Monaten.

Bauabschnitt Nummer 3 ist der Bereich Burgstraße/Straße Kastanienplatz bis Einmündung Stiftsstraße. Hier sollen im Jahr 2022 die Bagger anrücken. Kostenvolumen: rund 770 000 Euro; Bauzeit: rund vier Monate.

Die Planung der Maßnahme läuft bei den Gemeindewerken auf Hochtouren. Denn es muss nicht nur die reine Kanalsanierung und die anschließende Wiederherstellung der Straße geplant werden. Es ist auch zu überlegen, wie während der Bauphase der Schulbusverkehr zur Liebfrauenschule, die Müllabfuhr, der Weg für Rettungsdienste sowie nicht zuletzt die Erreichbarkeit der Anliegergrundstücke gewährleistet werden kann.

Im Januar nächsten Jahres wollen die Gemeindewerke alle Anlieger zu einer umfassenden Informationsveranstaltung über das Projekt einladen. Dort können die Anlieger auch auf Besonderheiten hinweisen. Nach dieser Anwohnerversammlung wird die Planung verfeinert, erfolgen die weiteren Gespräche mit Anliegern, wird die Ausschreibung durchgeführt. Am 1. Juni 2020 sollen dann die Arbeiten beginnen und nach Möglichkeit bis zum 31. Dezember 2020 abgeschlossen sein.