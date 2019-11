Von Nestschmarotzern und tierischen Feinden

Allerlei Wissenswertes im Gepäck hatte Maria Weckendorf, die nun mit der „Rollenden Waldschule“ zu Gast in der Liebfrauenschule Nottuln war. Anknüpfend an den Unterricht im Fach Naturwissenschaften lernten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 jeweils zwei Schulstunden lang Besonderheiten über das Leben der Tiere im Winter kennen.

Die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin erläuterte beispielsweise mit Hilfe eines braunen und eines weißen Hermelins den Fellwechsel dieses Tieres aus der Familie der Marder im Frühjahr beziehungsweise im Herbst. Die Tatsache, dass das weiße Fell bei Schneefall im Winter als Tarnung dient, war den Schülern bekannt, dass die Schwanzspitze aber immer dunkel bleibt, war neu. Mit Interesse nahmen die Schüler auch die Information auf, dass früher rund 150 Tiere ihr Leben lassen mussten, damit daraus ein Mantel für einen König genäht werden konnte.

Das Präparat eines Dachses stand stellvertretend für ein Tier, das Winterruhe hält. Die Jägerin erklärte geduldig, dass der Dachs zwar eigentlich mit Fuchs und Kaninchen verfeindet sei, die drei Tierarten jedoch während der Winterruhe den sogenannten „Burgfrieden“ halten und miteinander eine Höhle bewohnen.

Auch über Rehe referierte Maria Weckendorf. Während sie im Frühjahr am liebsten frische Rosenknospen und grüne Triebe fressen, werden im Winter Futterkrippen mit Heu von der Jägerschaft im Wald aufgestellt, um den Tieren das Überwintern zu erleichtern. Über die Problematik, dass aktuell viele Rehe in Autounfälle verwickelt sind, wussten viele Schüler zu berichten. Die Jägerin, die sich auch als Tierschützerin versteht, wies darauf hin, dass es wichtig sei, im Falle eines Unfalles die Polizei zu verständigen. Diese wiederum benachrichtige den zuständigen Jäger, der das verletzte Tier gegebenenfalls erschieße, damit es nicht tagelang qualvoll in einem Straßengraben liegen müsse, denn „das ist Tierquälerei“.

Besonders lehrreich waren die Ausführungen über den Kuckuck, denn dieser Zugvogel sei auch aufgrund des Klimawandels vom Aussterben bedroht. Üblicherweise kehre der „Nestschmarotzer“ erst Ende April ins Münsterland zurück, um seine Eier fremden Vögeln ins Nest zu legen. Da die Winter jedoch immer wärmer werden und diese Vögel immer früher mit Nestbau und der Aufzucht beginnen, komme der Kuckuck zu spät und verpasse den richtigen Zeitpunkt für das „Unterjubeln“ seiner Eier. Außerdem fehle ihm durch den Rückgang der Schmetterlingspopulation seine bevorzugte Speise: die Raupen.

Zum Abschluss stellte Lehrerin Daniela Smolka fest, dass „die Schüler konzen­triert und begeistert bei der Sache waren. Selbst das Verladen der Tierpräparate im Anhänger auf dem Schulhof bereitete den Schülern großes Vergnügen!“