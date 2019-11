Lesen an besonderen Orten

Bücher lesen bei der Polizei, in der Blaudruckerei Kentrup, in der Mühle Zumbülte oder auch im Ratssaal der Gemeinde, das erlebt man nicht alle Tage. Und so war es für die Schülerinnen und Schüler der Astrid-Lindgren-Grundschule ein ganz besonderes Erlebnis, als sie in dieser Woche im Rahmen der alljährlichen Lesewoche das Schulgebäude verließen und ganz viele ungewohnte Orte aufsuchten, um sich dort von ihren Lehrern vorlesen zu lassen.

„Ziel des Projektes ist es, die Lesebegeisterung der Kinder zu fördern und sie gleichzeitig mit ihrem Wohnort etwas vertrauter zu machen“, erklärte Schulleiterin Karin Greßkämper , die die Idee zu dieser ungewöhnlichen Aktion hatte.

Lokale Unternehmen und Geschäftsleute, öffentliche und gemeinnützige Institutionen boten ihre Räumlichkeiten an. „Die Bereitschaft in Nottuln war unheimlich groß, uns die Türen zu öffnen und das Leseprojekt zu unterstützen. Wir hatten mehr Angebote als Lesegruppen“, freuten sich die Lehrerinnen Hildegard Leurs und Kerstin Kaltmeyer, die das Projekt zusammen mit der Schulleitung organisiert hatten.

Da wo es möglich war, wurde aus Büchern vorgelesen, die passend zum Ort ausgewählt wurden. So wurde in der Buchhandlung Maschmann aus dem Buch „Der zauberhafte Wunschbuchladen“ vorgelesen, im Seniorenheim Haus Margarete aus dem Buch „Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat“ und im Tresorraum der Volksbank wurde das Buch „Die Olchi Detektive – Achtung Bankräumer!“ gelesen. Auch die beiden Kirchen und die örtliche Feuerwehr boten ihre Räumlichkeiten an und in der Turnhalle machte man es sich beim Vorlesen auf den Turnmatten bequem.

„Wir sind sehr dankbar dafür, dass sich die vielen Beteiligten so viel Mühe gemacht haben, um den Kindern eine besondere Leseatmosphäre zu bieten“, erklärte Konrektorin Marion Roperz.

Und die Kinder? Die Schülerinnen und Schüler waren begeistert von den außerschulischen Leseorten: „Ich war noch nie in der Polizeistation! Da haben wir einen Krimi von den ???-Kids gelesen. Das war echt spannend!“, erzählte eine Schülerin der Klasse 2b aufgeregt.

Die Resonanz auf das Projekt war jedenfalls so positiv, dass die Schule sich gut vorstellen kann, es zu wiederholen.

Das intensive Engagement im Bereich Leseförderung ist ein pädagogischer Schwerpunkt an der Astrid-Lindgren-Schule, betonte Schulleiterin Karin Greßkämper. Neben der Lesewoche gibt es an der Schule eine Kooperation mit der Universität Münster zur Lesediagnostik und verschiedene andere Projekte wie zum Beispiel regelmäßige Autorenlesungen.