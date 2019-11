Am 8. Dezember (zweiter Adventssonntag) ist es soweit. Um 17 Uhr erklingen irische und schottische Melodien in der St.-Martinus-Kirche in Nottuln zur Adventszeit unter dem Motto „A Scottish Christmas – A Celtic Concert“.

Zum fünften Mal organisiert Benediktinerpater Daniel Hörnemann aus Gerleve als Fan des Klangs der Dudelsäcke dieses besondere Konzert. Und jedes Jahr lassen sich Hunderte von Menschen davon anziehen: Musiker im Kilt, Dudelsäcke und Trommeln, irische und schottische Melodien zur Adventszeit.

„Dreimal sind die Brukteria Pipes and Drums in unserer Abteikirche aufgetreten. Weil unsere kleine Kirche jedes Mal überfüllt war, sind wir im vergangenen Jahr in die St.-Johannes-Kirche in Coesfeld-Lette umgezogen“, berichtet Hörnemann und fügt hinzu: „Und dort waren ebenso alle Plätze besetzt.“ In diesem Jahr hat er sich erneut auf eine „Herbergssuche“ für den Publikumsmagneten gemacht. Und er wurde fündig.

In der Nottulner St.-Martinus-Kirche wird es am 8. Dezember (Sonntag) ein abwechslungsreiches Programm zum Advent geben. Der Nottulner Jugend- und Kirchenchor unter der Leitung von Kantor Heiner Block wird sich mit fünf Gesangsstücken beteiligen. Christiane Alt-Epping aus Münster begleitet das Konzert an der Orgel.

Natürlich geht es nicht ohne die typischen Hochlandmelodien, wie sie nur Brukteria Pipes & Drums aus Coesfeld erzeugen können. Deren Pipe-Major Jannik Hütt hat sich für dieses Jahr einiges einfallen lassen. Er schrieb unter anderem die Melodie zu „Tàladh ar Slànaigheir” – „Wiegenlied unseres Erlösers“. Es ist das wohl einzige Weihnachtslied, das Father Ranald Rankan Mitte des 19. Jahrhunderts in schottisch-gälischer Sprache geschrieben hat, bevor er sich von bitterer Not gezwungen sah, das geliebte Schottland zu verlassen und mit vielen Gemeindemitgliedern nach Australien auszuwandern.

Maria-Christine Kramer aus Lette schuf eigens eine neue Komposition für ihre Harfe „Nymphenreigen in einer Vollmondnacht“ als meditatives Element im Konzert. Zudem begleitet sie entweder mit Flöte oder der Gitarre zusammen mit der Querflötistin Melanie Hütt die Gesangsstücke von Lisa Juhl aus Hiltrup und Pater Daniel Hörnemann aus Gerleve. Klassiker und innovative Stücke wechseln einander ab. Pater Daniel initiiert das stimmungsvolle Konzert mit keltischem Touch und besonderer Moderation. Er liest dazu verschiedene humorvolle und besinnliche Texte zur Advents- und Weihnachtszeit.

„Wir Mitwirkenden hatten bereits viel Freude bei den Proben für dieses Benefizkonzert“, berichtet der Benediktiner. Der Eintritt ist frei. Alle Beteiligten verzichten auf eine Gage. Sie bitten aber um großzügige Spenden für die wichtige Arbeit der Hospizinitiativen im Kreis Coesfeld. Es gibt keine Karten und keinerlei Reservierung. Einlass ist um 16 Uhr.