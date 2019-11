Kanäle, Leitungen, Strandkörbe und ein Segway

Der 1. Bauabschnitt der Kanalsanierung Burgstraße ist 2020 zwar das größte Investitionseinzelprojekt der Gemeindewerke (wir berichteten), aber bei weitem nicht die einzige Maßnahme. Allein das Abwasserwerk plant Investitionen in Höhe von 3,75 Millionen Euro. Erstmals nach langer Zeit nehmen die Werke dafür wieder einen Kredit auf (1,5 Millionen Euro). Alle Investitionsmaßnahmen, auch in den anderen Betriebszweigen der Werke, sind in den Wirtschaftsplänen berücksichtigt. Im Betriebsausschuss wurden die Wirtschaftspläne ohne Gegenstimme beschlossen. Ein Investitionsüberblick:

Abwasserwerk: Kanalerneuerung Burgstraße 1. Abschnitt 2,0 Mio. Euro; Kanalerneuerung Bahnhofstraße 150 000 Euro; Herstellung Industriestraße 484 000 Euro; allgemeine Kanalbaumaßnahmen 200 000 Euro; Planungskosten Kanalerneuerung Friedensstraße 80 000 Euro; Herstellung Retentionsbecken Brulandbach 150 000 Euro; Erneuerung Pumpwerke Darup/Schapdetten 550 000 Euro; Aufstellung eines Zentralabwasserplanes 70 000 Euro; Zaunanlage Regenrückhaltebecken Schapdetten 15 000 Euro; Sonstiges 40 000 Euro.

Wasser-/Energieversorgung: Erneuerung Wasserleitungsnetz (Austausch von Gussleitungen in Darup und Schapdetten) 210 000 Euro; Neubau einer Wassertransportleitung vom Beisenbusch nach Schapdetten 310 000 Euro; Hausanschlüsse 20 000 Euro; Beschaffung von Wasserzählern 22 000 Euro; Sonstiges 30 000 Euro.

Bäder: Anschaffung eines neuen Spitzenlastkessels für die Energiezentrale 120 000 Euro; Erneuerung Elektroverteilung Hallenbad 20 000 Euro; Erneuerung Zaunanlage Wellenbad 22 000 Euro; Anschaffung von Strandkörben, Sonnenschirmen und Spielgeräten 11 000 Euro; Sonstiges 25 000 Euro.

Baubetriebshof: Ersatzbeschaffung von drei Transportfahrzeugen 105 000 Euro; Neuanschaffung Segway für die Streckenkontrolle 9500 Euro; Sonstiges 10 000 Euro.

Speziell zu den neuen Transportfahrzeugen und dem Segway gab es Nachfragen aus der Politik. Von den Grünen kam die Anregung, bei den Transportfahrzeugen auch den Einsatz von Elek­trofahrzeugen zu prüfen, was die Gemeindewerke zusicherten. Und bezüglich des Segways hieß es: Ist er wirklich notwendig? Reicht nicht auch ein Fahrrad?

Daniel Krüger von den Gemeindewerken berichtete von einem erfolgreichen Test des Segways bei der Streckenkontrolle. Die Streckenkontrolle der Gemeinde umfasse eine Länge von 1325 Kilometern, davon seien 590 Kilometer fußläufig zu kon­trollieren. Mit dem Einsatz eines Segways werde nur halb so viel Zeit benötigt, sodass die Mitarbeiter sich auch anderen Aufgaben widmen können. Die Anschaffung amortisiere sich bereits nach 15 Monaten.

Letztlich stimmte der Ausschuss dem Segway-Kauf zu.