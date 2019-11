Es ist keine Kleinigkeit, was sich Nottulner Landwirte da vorgenommen haben. Am Sonntagabend startete ein Konvoi von 14 Schleppern – zum Teil auf Tiefladern verladen – und Begleitfahrzeugen vom Hof des Landwirtschaftlichen Lohnunternehmens Strätker in Hövel gen Richtung Berlin. Rund 500 Kilometer Straße haben die Landwirte aus dem Raum Nottuln mit einem Durchschnittstempo von 35 km/h zu bewältigen. Ihr Ziel ist die zentrale Landwirte-Demonstration am Dienstag (26. November) in Berlin am Brandenburger Tor. „Nach aktuellem Stand werden rund 6000 Berufskollegen mit ihren Schleppern und weitere rund 10 000 Landwirte so an der Demonstration teilnehmen“, berichtet Susanne Strätker vom Organisationsteam. Auch aus Nottuln wollen viele Landwirte mit Zug und Auto zur Demo nach Berlin fahren und dort ihre Berufskollegen unterstützen.

Als Zeichen der Solidarität finden am Montag (25. November) in ganz Nordrhein-Westfalen mehrere Schlepper-Staffeln und Kundgebungen in größeren Städten statt. Rund 40 Landwirte aus Nottuln, so berichtet Heinrich Buxtrup, haben sich verabredet, um am Montag mit ihren Schleppern von Nottuln nach Nienberge zu fahren, und von dort dann mit rund 160 weiteren Kollegen weiter nach Hamm und eventuell sogar bis nach Bielefeld.

Die Landwirte betreiben viel Aufwand, um Öffentlichkeit zu erzielen. Aber in ihnen brodelt es auch geradezu. „Jedes Jahr geben zwei Kollegen im Raum Nottuln auf, weil sie die Schnauze voll haben von dem, was die Politik verzapft“, empört sich einer am Sonntagmittag, als die Schlepper für die Berlin-Reise fertig gemacht werden.

Aus dem Berufsstand heraus hat sich daher die von den Verbänden unabhängige bundesweite Initiative „ LAND schafft Verbindung. WIR rufen zu T isch!“ gebildet, die nun auch die aktuellen Proteste organisiert. „Wir möchten, dass man nicht über uns, sondern mit uns redet“, erläutert Susanne Strätker die Einladung „Wir bitten zu Tisch!“.

Vorbesprechung für die Berlin-Demo (v.l.): Markus Lütke Aldenhövel, Leon Haarbeck, Berthold Haarbeck, Stefan Büssing, Florian Westerhoff (Gast aus Wattenscheid), Bernd Strätker, Martin Schölling, Susanne Strätker (Orga-Team Coesfeld/Münster LSV), Marcel Brinkmann, Niklas Lütke Aldenhövel und Hendrik Meier (Orga-Team Münster Nienberge LSV). Foto: Sammlung Susanne Strätker

Seitens der Initiative „Land schafft Verbindung“ heißt es: „Wir denken in Generationen und nicht in Kampagnen. Wir verbinden Tradition und Fortschritt. Wir stellen uns den gestiegenen Anforderungen der Gesellschaft im Tier-, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz und nehmen unsere Verantwortung an. Erfolgreicher Umwelt- und Naturschutz ist aber nur möglich, wenn er im Dialog und in Kooperation mit uns Landnutzern und Eigentümern entwickelt und praxistauglich umgesetzt wird. Die Nutzung und Bewirtschaftung von Natur und Landschaft im ländlichen Raum muss weiter wirtschaftlich möglich bleiben.“ Allesamt Positionen, für die auch die Nottulner Landwirte stehen. Und ebenso unterstützt die heimische Landwirtschaft die zur Berlin-Demonstration formulierten Sorgen und Forderungen. Im aktuellen Aufruf heißt es unter anderem:

„1. Das Agrarpaket gefährdet landwirtschaftliche Betriebe. Wir wollen sie erhalten.

2. Die Verschärfung der Düngeverordnung führt zu Unterdüngung. In den sogenannten roten Gebieten schadet das dem Boden und dem Wasser mehr, als es nützt.

3. Buhmann der Politik und vieler NGOs: Die permanente negative Stimmungsmache, das Bauernbashing, führt zu Ärger und Frustration im Berufsstand. Diskriminierung, Benachteiligung und Mobbing von Angehörigen gehören zur Tagesordnung. Das gefährdet die Zukunft der Betriebe und des ländlichen Raums. Unter solchen gesellschaftlichen Umständen und ständig an den Pranger gestellt, oft weder fach- noch sachgerecht, verliert der Beruf des Landwirts seine Attraktivität.

4. Das Mercosur-Handelsabkommen gefährdet durch Billigpreise importierter Waren, die Versorgung mit sicheren, qualitativ hochwertigen und geprüften Lebensmitteln aus der Region.“

Speziell der letztere Punkt müsste auch die Verbraucher aufschrecken und zum Nachdenken anregen, finden die Nottulner Landwirte. Mehr miteinander reden sei notwendig. Oder wie es die Initiative „Land schafft Verbindung“ ausdrückt: „Wir sind einfach nur Landwirte, die ihnen unser Leben auf den Höfen näher bringen wollen. Wir wollen mit ihnen darüber reden, wie ihre Lebensmittel in Zukunft produziert werden und woher diese kommen sollen.“

Dafür nehmen auch die Landwirte aus dem Raum Nottuln die Strapazen der Berlinfahrt auf sich. Jede Zugmaschine ist mit zwei Fahrern besetzt, die sich über die Nacht hindurch immer wieder mal abwechseln. „Für Montagnachmittag ist unsere Ankunft in Bad Belzig geplant, etwa 85 Kilometer vor Berlin“, schildert Susanne Strätker. Dort werde man übernachten und am Dienstmorgen dann weiter zur Demo in Berlin fahren. Ob die Rückreise schon am Dienstagabend oder erst am Mittwoch angetreten wird, werde sich Ort ergeben. Sorgen um ihre Tiere daheim müssen sich die Demonstrationsteilnehmer aber nicht machen. Nachbarn und Kollegen werden in der Zwischenzeit die Tiere versorgen. Gelebte Solidarität auf dem Land.