Der Heimatverein Schapdetten hatte zu seinem diesjährigen plattdeutschen Abend ans Herdfeuer der Familie Spork eingeladen. Viele Heimatfreunde füllten die große Diele. Hugo Sandmann hatte den Abend unter den Titel „Uut miene Tiet“ gestellt. Unterstützt wurde er von Ludwina Wilken mit ihrer Gitarre, die die Zuhörer zum Mitsingen plattdeutscher Lieder wie „Mien Mönsterland“ oder „O wu schön is mien Westfaolen“ animierte und damit den Abend auflockerte.

In seinem ersten Beitrag setzte Hugo Sandmann sich mit der über 2000-jährigen Geschichte der alten Umgangs- und Kultursprache des Münsterlandes aus­einander. Sandmann: „Diene Moderspraoke kanns du nich uutrecken un an’n Nagel hangen äs’n olt Wams. Se is äs’n Fell, uut dien eegen Bloot wassen. Wenn du se di üöwer de Aoren trecken läöts, dann gait mär in Dutt äs bloß’n paar Haore!“

In seinen verschiedenen Riemsels un Vötelsels fanden sich viele Zuhörer in ihre eigene Kinder- und Jugendzeit versetzt. Aber auch zu den Themen „Met Rädken up’t Pättken“, „Dettener Iärs‘“, „Usse Dettener Duorpladen“, „Naobers Tuun“ und „Met de Natuur liäben un Dettsken Wind“ hatte Hugo Sandmann einiges zu erzählen. Zum Abschluss gedachte er mit seinem Gedicht „Bäs de Tiet“ der im vergangenen Jahr verstorbenen Heimatfreunde.

Der Beifall wollte kein Ende nehmen, hatte Hugo Sandmann doch bei vielen Erinnerungen aus dem eigenen Leben wachgerufen. Im Namen des Heimatvereins bedankte sich die 1. Vorsitzende Gisela Hanning bei den Akteuren und der Familie Spork mit einem Präsent.