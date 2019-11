Treffpunkt für Jung und Alt

Nach mehrjähriger Vorplanung rollen jetzt die Bagger. Am Montag erfolgte in Nottuln am Standort der Christophorus-Kliniken der offizielle Spatenstich für das LEADER-Projekt „Generationenpark“. Auf den Rasenflächen vor dem Krankenhaus an der Hagenstraße entsteht ein kleiner Park mit insgesamt acht Fitnessgeräten für die ältere Generation und mit einer Boulebahn. Dieser Generationenpark wird nach der Fertigstellung Ende März nächsten Jahres nicht nur den Patienten, Bewohnern und Mitarbeitern der Kliniken und des St.-Elisabeth-Stifts zur Verfügung stehen, sondern der ganzen Nottulner Öffentlichkeit. Entsprechend groß war auch die Freude bei Paul Leufke, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde: „Es ist klasse, so einen Park mitten im Ort zu haben. Ich wünsche mir, dass der Generationenpark von unseren Bürgern gut angenommen wird.“

Vertreter des Vereins der Freunde und Förderer der Christophorus-Kliniken, der das Projekt federführend betreut hat, der Stiftung St. Gerburgis, der Kliniken-Geschäftsführung, der Bezirksregierung Münster sowie nicht zuletzt der Lokalen Arbeitsgruppe der LEADER-Region Baumberge waren gekommen, um den Baubeginn gebührend zu würdigen. Mittendrin unter den vielen Gästen: Pflegedirektor Werner Wiebrecht. Vor einigen Jahren beim Besuch des Barfußgangs im Stift Tilbeck kam ihm die Idee, etwas Ähnliches in Nottuln zu realisieren. Ihm gelang es, das Projekt auf die Agenda zu bringen.

Werner Jostmeier, Vorsitzender des Fördervereins der Christophorus-Kliniken, wies auf eine ausgesprochen harmonische Zusammenarbeit aller Beteiligten hin und dankte für die Unterstützung.

Die Landschaftsgärtner haben mit den Arbeiten für den Generationenpark begonnen. Foto: Ludger Warnke

Schatzmeister Norbert Winkelhues stellte Einzelheiten des Projektes vor. Insgesamt werden rund 90 000 Euro in den Generationenpark investiert. Rund 50 000 Euro sind Fördermittel der LEADER-Region Baumberge. Ein großer Dank ging daher auch an Annette Hülsmann als Vertreterin der Bezirksregierung Münster, die die Fördermittel letztlich bewilligte.

Hinzu kommen Spenden von Einzelpersonen und Unternehmen sowie ein Anteil der Stiftung St. Gerburgis.

Der zukunftsweise Generationenpark sei für alle Bürger gedacht, betonte Norbert Winkelhues. Acht Fitnessgeräte, die speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt sind, sowie eine Boulebahn werden aufgestellt bzw. errichtet. Bei den Fitnessgeräten handelt es sich unter anderem um Motoriktrainer, Bein-, Arm-, Geh- und auch Oberkörpertrainer. Der Generationenpark sei kein Schaufenster, vielmehr sollen die Geräte von vielen genutzt werden. „Wer rastet, der rostet“, rief Winkelhues eine bekannte Redensart in Erinnerung. Sport kräftige, mache den Alltag leichter. Das sei gerade für ältere Menschen wichtig.

Der Standort Nottuln sei geradezu ideal, den es befinden sich weitere Senioreneinrichtungen in der Nähe, es gebe eine Bushaltestelle und der Standort liege auch an einer vielbefahrenen Fahrradroute.

„Dieser Generationenpark ist genau richtig in Nottuln“, betonte auch Kliniken-Geschäftsführer Dr. Jan Deitmer. Der Park verbinde nicht nur die drei Institutionen Christophorus-Kliniken, Klinik am Schlossgarten (Standort Nottuln) und das St.-Elisabeth-Stift, sondern sei auch eine gute Ergänzung des Angebots, sorge für das „Quäntchen Mehr“, was die Kliniken auszeichne. Deitmer dankte der Stiftung St. Gerburgis, die das Grundstück für den Park zur Verfügung gestellt hat, und gab in diesem Zusammenhang noch zwei Hinweise. „Wir sind uns unserer Wurzeln bewusst“, betonte Deitmer. Deshalb sei das Café im Krankenhaus in „Café Gerburgis“ umbenannt worden, so wie das Nottulner Krankenhaus ursprünglich einmal hieß. Außerdem werde im Dezember die neue Tagesklinik am Nottulner Standort der Klinik am Schlossgarten in Betrieb gehen. Die offizielle Einweihung sei für März geplant.

Pfarrdechant Norbert Caßens als Vorsitzender der Stiftung St. Gerburgis griff in seinem launigen Grußwort die Bedeutung der Boulebahn, das angrenzende neue Wohngebiet „Nottuln-Nord“ und die nahe Schulbushaltestelle (der Park als „Chillzone für Jugendliche“) auf und wünschte, dass der Park ganz normales, generationenübergreifendes Leben fördern möge.