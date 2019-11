Groß, bunt und vor allem wetterfest – der Weihnachtsschmuck für den großen Weihnachtsbaum auf dem Stiftsplatz fand am Dienstagmorgen bei den Machern vom Heimatverein Nottuln großes Lob.

Darüber durften sich rund 90 Schülerinnen und Schüler der St.-Martinus-Grundschule freuen, die in diesem Jahr den Weihnachtsschmuck für den Baum im historischen Ortskern gebastelt haben. Die Kinder aus den Klassen 1a (Klassenlehrerin Laureen Borrosch), 1b (Bettina Leifeld), 1c (Veronika de Carné) und 2a (Gaby Machan) hatten Weihnachtskerzen, Nikolausstiefel und Nikolausmützen gemalt und wetterfest in Folie eingeschweißt.

Übrigens: Die Nikolausmützen sollten sich die Bürger genauer anschauen, denn den Mützensaum haben die Kinder noch mit weiteren Bildern verziert.

Mit tatkräftiger Hilfe einiger Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Nottuln konnte der Weihnachtsschmuck auch weiter oben am Baum befestigt werden, hatten doch die Bauhofmitarbeiter wieder einen Hubsteiger mitgebracht.

Für die Kinder gab es am Ende der Aktion vom Heimatverein nicht nur ein herzliches Dankeschön in Worten, sondern auch in Form einer leckeren Süßigkeit.