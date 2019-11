Neues Konzept für die Biker‘s Farm

Widerstände bei Bauvorhaben sind für Michaela und Gottfried Beiderbeck nichts Neues. „Wir suchen uns gern etwas ambitioniertere Projekte aus“, erklärt Gottfried Beiderbeck augenzwinkernd. So machten die Investoren auch aus einem alten Hochbunker in Hagen ein inzwischen gut besuchtes Museum. „Wir sind mit unserem Konzept für die Biker‘s Farm zunächst überall auf positive Resonanz gestoßen“, versichert Michaela Beiderbeck. Doch inzwischen sei es leider ziemlich still geworden um ihr Projekt.

„Wir haben dem Bulderner Ortsvorsteher, dem Wirtschaftsförderer, dem Baudezernenten und der Bürgermeisterin unsere Pläne, die sich am städtischen Entwicklungskonzept orientieren, vorgestellt“, ergänzt ihr Mann. Surfclub, Reitverein und Angler seien auch eingeweiht worden. Doch geschehen sei wenig, seit sie das Objekt vor einem halben Jahr erstmals in Augenschein genommen hatten.

Mit dem derzeitigen Eigentümer, Peter Jentschura, sei alles besprochen. „Aber irgendwie kommen wir nicht dazu, mit den Verantwortlichen in Dülmen inhaltlich über unser Konzept zu sprechen.“ Versprochene Rückrufe seien ausgeblieben, es gehe nicht voran.

Das Konzept der Beiderbecks sieht vor, sämtliche Gebäudeteile zu erhalten und von Grund auf zu sanieren. „Wir wollen die Hotelzimmer zu größeren Appartements zusammenschließen“, erklärt das Paar. Als rund 20 Ferienwohnungen könnten diese neuen Einheiten dann genutzt werden.

Die ehemalige Scheune könnte zu einem Clubheim für den Angelsportverein umgebaut werden. Der Verein habe sich interessiert gezeigt, Angelkurse für die Feriengäste anzubieten. Auch mit dem benachbarten Reiterverein und dem Surfclub wären solche Kooperationen vorstellbar, erste positive Gespräche habe es gegeben.

Ein bestehender Anbau an der Scheune soll mit Spielgeräten ausgestattet werden. „Wir möchten, dass Familien mit Kindern auch bei schlechtem Wetter eine Rückzugsmöglichkeit am Bulderner See haben.“ Auch eine Sauna wäre denkbar.

Auf der benachbarten Wiese würde das Ehepaar gern einen öffentlichen Sinnespark erstellen. Die ganze Insel am Samsonsee solle für die Besucher attraktiver werden. So kann sich der Investor kleine Grillplätze vorstellen, auch eine Entspannungs-Promenade mit Parkbänken und abendlicher Beleuchtung. Außerdem schwebt dem Ehepaar eine Fahrrad-Verleihstation vor.

Falls gewünscht, sind die Beiderbecks auch bereit, eine Gastronomie anzubieten. „Aber wir haben gehört, dass es Sorgen gibt, die Motorradfahrer würden zurückkehren, wenn es so ein Angebot gibt“, ist Gottfried Beiderbeck kompromissbereit.

André Siemes von der Pressestelle der Stadt Dülmen erklärt auf Anfrage, dass es für das Areal bereits mehrere Interessenten gebe. Die Stadt Dülmen habe großes Interesse, das Grundstück im Rahmen der zulässigen Bebauung zu entwickeln.

„Der Bebauungsplan sieht eine Schank- und Speisewirtschaft mit Pensionsbetrieb vor. Wohnungen oder Ferienwohnungen wären ohne eine Änderung des Bebauungsplans nicht ohne weiteres möglich“, gibt Siemes zu bedenken.