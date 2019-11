Musikalisches Juwel

Da kamen nun zwei Schätze zusammen: Im architektonischen Juwel der Daruper Kirche das musikalische Schmuckstück – ein Konzert des Vokalensembles „Gaudia“. Aus dem Weihnachtslied „In dulci jubilo“ weiß man: Das heißt „die Freuden“. Und es war wirklich eine große Freude, diesem Ensemble zuzuhören.

Im klug disponierten Programm unter dem Rahmentitel „Komm, süßer Tod!“ hatte das Ensemble in drei Teilen jeweils drei überwiegend homophone Sätze herausgesucht, denen jeweils ein von Susanne Walter-Fritzen nachdrücklich vorgetragener Text vorangestellt war. Mit Moses (in Psalm 90), Rainer Maria Rilke und Marie Luise Kaschnitz kamen exponierte Vertreter ihrer Zeit passend zum Rahmenthema des Konzertes zu Wort.

Die musikalischen Tugenden der Vokalgruppe wurden von Beginn an deutlich. Die intensive dynamische Abstufung, die behutsame und gleichwohl deutliche Hervorhebung der musikalischen Schwerpunkte, gepaart mit einer beeindruckend klaren Textverständlichkeit – das hört man selten. Und so wurde das Konzert gleichermaßen hinsichtlich der an der Jahreszeit orientierten Thematik als auch hinsichtlich der musikalischen Ausdruckskraft zu einem gelungenen Ereignis.

Geschickt war die Aufstellung der Gruppe gewählt: Die sechs Sängerinnen wurden umrahmt von jeweils zwei Sängern an beiden Seiten. Die durchaus erwünschte musikalische Leitlinie in der Melodie der einzelnen Kompositionen war auf diese Weise angenehm präsent. Die Bassisten in der Nähe der Sopranistinnen zu platzieren, mag manchen Besucher ungewöhnlich erschienen sein. Da aber, in guter Tradition des Thomaskantors Johann Sebastian Bach, sich der wesentliche musikalische Rahmen in seinen Chorälen in den Außenstimmen darstellt, war auch diese Entscheidung am musikalischen Gelingen beteiligt.

Erwartungsgemäß waren mehr als die Hälfte der Musikstücke von Johann Sebastian Bach, darunter natürlich auch der namengebende Choral. Daneben noch zwei kurze Ausflüge in das 17. (Rosenmüller) und in das 19. Jahrhundert (Brahms, Spohr, Reger). So schlicht diese Werke auch sein mögen – so sind sie auch gleichzeitig gerade in ihrer Transparenz so überaus schwer. Ein einfaches Programm? Gerade nicht. Ein überaus anspruchsvolles Programm, überzeugend unter der angenehm zurückhaltenden Leitung von Ludger Stricker vorgetragen.

Es bleibt zu wünschen, dass man mehr hören darf vom Vokalensemble „Gaudia“. Für das Publikum jedenfalls wäre es gewiss ein „Gaudium magnum“.