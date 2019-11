Tausende Landwirte haben am Dienstag (26. November) in Berlin demonstriert. Der Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann aus Havixbeck war beeindruckt: „Unsere Bäuerinnen und Bauern leisten gute und wertvolle Arbeit“, betonte der CDU-Politiker in einer Presseerklärung.

Er kam am Reichstag mit Demonstranten aus Nottuln und dem Münsterland ins Gespräch. Deren Frust kann er gut verstehen: „Sie haben es nicht verdient, immer wieder pauschal als Buhmänner der Nation abgestempelt zu werden“.

„Wir möchten, dass man nicht über uns, sondern mit uns redet“, hatten die Landwirte aus dem Kreis Coesfeld im Vorfeld erklärt – und stießen damit bei Marc Henrichmann auf offene Ohren. „Die CDU nimmt die Sorgen der Landwirte ernst und steht an ihrer Seite“, versicherte er. Die Richtung habe auch der Bundesparteitag vorgegeben: Grundwasser- und Insektenschutz seien nur gemeinsam mit der Landwirtschaft möglich, nicht gegen sie. Die vielen Familienbetriebe bräuchten eine Zukunft.

Im Bundeshalt stünden 6,7 Milliarden Euro für Ernährung und Landwirtschaft bereit, so viel wie nie zuvor. Hinzu kommen die Mittel aus dem Klimafonds.