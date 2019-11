Der Kirchplatz rund um St. Bonifatius Schapdetten besticht in der Dämmerung durch seine zauberhafte Atmosphäre. Richtig kuschelig. Das darf man durchaus wörtlich nehmen, denn der in Schapdetten lebende Journalist Dieter Klein hat die Stimmung des Kirchplatzes in einem Foto eingefangen und mit dem Motiv eine Fleecedecke bedrucken lassen. St. Bonifatius zum Kuscheln!

Die ungewöhnliche Fotodecke ist eines von rund 30 Fotoexponaten, die der Schapdettener nun in einer Ausstellung im Nottulner Autohaus Gehrmann , Otto-Hahn-Straße 17, präsentiert. „Impressionen aus den Baumbergen“ lautet der Titel der Ausstellung, die vom 1. bis 7. Dezember (Sonntag bis Samstag) zu den Öffnungszeiten des Autohauses zu sehen ist. Die Ausstellungseröffnung mit einer Einführung in das Schaffen findet am Sonntag (1. Dezember) um 13 Uhr im Autohaus Gehrmann statt. Dazu sind alle interessierten Bürger eingeladen.

Als Journalist und Fotograf hat Dieter Klein ein überaus abwechslungsreiches Berufsleben erlebt. „Früher war ich in Hongkong und Honolulu, heute in Hövel und Hohenholte.“ Das sagt der heute 81-Jährige mit einem Schmunzeln, doch dahinter verbirgt sich eine Liebeserklärung an die Region. Als freier Mitarbeiter der WN-Lokalredaktion in den vergangenen 20 Jahren hat Dieter Klein die Baumberge lieben gelernt. Rund 60 000 Fotos hat er in seinem Archiv. Doch die vielen Aufnahmen von Urkundenverleihungen und Ehrungen, von Schützenkönigen, Versammlungen, Jubilaren, Schulentlassfeiern und Volksfesten stehen in der Ausstellung nicht im Mittelpunkt. Losgelöst vom Terminstress des journalistischen Alltags, hat sich Dieter Klein den Blick für die besonderen Momente und Motive bewahrt und diese in eindrucksvollen Fotos festgehalten: ein Unwetter über Schapdetten, ein Feuerwerk am Longinusturm, die alte Amtmannei bei Nacht – um nur einige zu nennen.

Für die Ausstellung hat der Schapdettener die Fotos großformatig auf Leinwand drucken lassen. In den hellen Räumen des Autohauses kommen sie gut zur Geltung. Familie Gehrmann stellte ohne zu zögern ihre Räume zur Verfügung. „Schöne Fotos passen zu schönen Autos“, schmunzelt Patrick Gehrmann.