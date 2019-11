Darauf dürfen sich die Besucher freuen: Auf gläserne Windspiele, in denen sich das Licht in alle Farben des Regenbogens bricht; auf filigrane Holzfiguren und Schutzengelchen, die den Betrachter ins Staunen versetzen; auf selbst gestaltete Weihnachtsdeko und adventliche Accessoires, die zum Stöbern einladen und auf Weihnachten einstimmen. Der vorweihnachtliche Adventsbasar in Schapdetten, der am kommenden Samstag (30. November) rund um die St.-Bonifatius-Kirche stattfindet, lockt hoffentlich wieder zahlreiche Besucher an und läutet stimmungsvoll die „schönste Zeit des Jahres“ ein, erklärt der Schapdettener Schützenverein, der den Basar wieder organisiert hat. Vor allem durch seine Vielfalt besteche das künstlerische und kulinarische Basarangebot, so das Organisationsteam. Der Basar findet in der Zeit von 17 bis 22 Uhr statt.

Der Schützenverein Schapdetten verspricht seinen Besuchern eine einzigartige Atmosphäre bei traumhaftem Lichterglanz auf dem Kirchplatz. „Lassen Sie sich hinreißen von einem kleinen Basar, der aber besticht durch sein einzigartiges Ambiente“, heißt es in der Pressemitteilung.

Zahlreiche Aussteller aus Schapdetten und Umgebung bieten Grünkohl, Waffeln, Plätzchen, Würstchen, Glühwein sowie Chili Con Carne an. Für die Aussteller stehe der finanzielle Aspekt nicht im Vordergrund, betont der Schützenverein. „Viele spenden ihre Einnahmen für wohltätige Zwecke. Und gerade dieser Aspekt sollte unter anderem für die Schapdettener Bevölkerung Anreiz genug sein, diesen Adventsbasar zu unterstützen.“

Der Schützenverein Schapdetten würde sich über eine gute Beteiligung sehr freuen.